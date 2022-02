Plynovod Jamal pokračuje v reverznom režime

Moskva 20. februára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje zemný plyn z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, naďalej funguje v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom už dva mesiace. Ukázali to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade, podľa ktorých sa objem prepravovaného plynu v porovnaní s piatkom (18. 2.) mierne zvýšil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Gascade uviedla, že podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v nedeľu z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme zhruba 1,5 milióna kilowatthodín. To je rovnaký objem ako v sobotu (19. 2.) a mierne vyšší než v piatok, keď objem prepravovaného plynu dosiahol 1,2 milióna kWh/h. Očakáva sa, že v súčasnom objeme (1,5 milióna kWh/h) by mal tok plynu zo západu na východ pokračovať do pondelkového (21. 2.) rána.



Jamal tak funguje v reverznom móde už takmer deväť týždňov. Tok plynu v Jamale sa obrátil 21. decembra, čo vtedy viedlo k zvýšeniu cien suroviny v Európe na rekordnú úroveň. Začiatkom februára (2. 2.) sa situácia zmenila, keď sa preprava plynu v Jamale vrátila k pôvodnému režimu, teda z východu na západ. To však trvalo iba krátko, zhruba po hodine sa tok plynu zastavil. Ešte v ten deň sa Jamal opäť vrátil do reverzného módu a v ňom pokračuje doteraz.



Navyše, neočakáva sa, že by sa situácia mala v nasledujúcom období dostať do normálu, keďže ruský plynárenský koncern Gazprom, ktorý má možnosť zarezervovať si kapacitu na vývoz suroviny cez Jamal v denných aukciách, si na február a marec nerezervoval žiadnu vývoznú kapacitu. Zároveň si nerezervoval exportnú kapacitu cez Jamal predbežne ani na 2. a 3. kvartál.