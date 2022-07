Pneumologička: Dym z požiaru môže spôsobiť ťažkosti najmä astmatikom

Praha 26. júla (TASR) - Dym z požiaru v národnom parku České Švajčiarsko môže ľuďom s citlivými dýchacími cestami, napríklad astmatikom, spôsobiť dýchacie ťažkosti. Uviedla to pneumologička z pražskej kliniky Medicon Václava Bártů. TASR informáciu prevzala zo servera iDNES.cz.



Vedúci oddelenia kvality ovzdušia Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Brno Jáchym Březina vo vysielaní Českej televízie uviedol, že lesné požiare produkujú zmes rôznych chemických látok. Ide napríklad o oxid uhoľnatý, prchavé organické látky alebo polycystické aromatické uhľovodíky.



"Emisie z lesného požiaru obsahujú najmä menšie častice, takzvané PM2,5, ktoré sú potenciálne zdravotne nebezpečnejšie než častice PM10. Všeobecne platí, že čím je častica menšia, tým sa dostáva hlbšie do dýchacieho systému," dodal Březina.



Podľa pneumologičky Václavy Bártů to môže ľuďom spôsobiť dýchacie ťažkosti, najmä však pacientom s chronickými dýchacími problémami alebo bronchiálnym zápalom. "Zhoršenie dychu, kašeľ, stiahnutie priedušiek. Takže nemusia pociťovať dobrý dychový komfort, ako sú normálne zvyknutí," vysvetlila Václava Bártů.



Ľudia by podľa lekárky nemali vetrať a ak majú chronické dýchacie ťažkosti, nemali by vychádzať von. Odporúča im, aby sa zdržiavali v uzatvorených priestoroch, kým sa vzduch nevyčistí.



Alternatívou je použitie respirátora. Bártů sa domnieva, že ak ich nosenie pomáha alergikom v peľovej sezóne, pomôže aj v tejto situácii, najmä rizikovým pacientom, ktorými sú aj deti a ľudia v dôchodkovom veku. Respirátor podľa lekárky dokáže zachytiť aj hrubšie prachové častice alebo časti popola.



Požiar v Českom Švajčiarsku pri nemeckých hraniciach vypukol v nedeľu ráno v rokline Malinový důl a zasiahol sedem hektárov porastu v oblasti medzi obcou Hřensko a turisticky obľúbenou Pravčickou bránou. Z dôvodu zosilnenia vetra a absencie zrážok sa v noci z pondelka na utorok rozšíril na 30 hektárov. Zápach z dymu hlásili v utorok ráno ľudia z Libereckého a Pardubického kraja a tiež z Prahy.