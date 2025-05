Po 11 dňoch uhasili rozsiahly požiar v poľskom národnom parku

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym ugaszony. Koniec akcji! Wielkie słowa uznania dla strażaków, żołnierzy, leśników i strażników leśnych. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 30, 2025

Varšava 30. apríla (TASR) - Stovkám hasičov sa po 11 dňoch podarilo v stredu úplne uhasiť lesný požiar v Biebrzanskom národnom parku na severovýchode Poľska. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.Požiar vypukol v nedeľu 20. apríla. Podľa vedenia Biebrzanského národného parku sa rozšíril na plochu približne 450 hektárov, pričom poničil 185 hektárov porastov. Do boja s plameňmi bolo nasadených zhruba 500 hasičov, operácia trvala 11 dní.Zasahovali v náročnom, močaristom teréne, ktorý bol na mnohých miestach úplne neprístupný, ako pre vozidlá, tak aj pešo, čo hasičom výrazne komplikovalo prácu. Operáciu oficiálne ukončili v stredu o 13.30 h.Premiér Tusk správu o uhasení požiaru zverejnil na platforme X, pričom sa poďakoval zasahujúcim hasičom, vojakom aj lesníkom. O uhasení krátko pred ním informoval aj minister vnútra Tomasz Siemoniak. Príčinu požiaru vyšetrujú príslušné úrady.Ako pripomína PAP, za neúmyselné spôsobenie požiaru hrozí v Poľsku trest odňatia slobody do výšky piatich rokov, zatiaľ čo za zámerné podpaľačstvo až do desať rokov.Biebrzanský národný park je s celkovou rozlohou takmer 60.000 hektárov najväčším národným parkom v Poľsku. Tvoria ho rozsiahle mokrade a žijú tam stovky druhov chránených vtákov, ako aj rysov, vlkov, vydier, bobrov a losov.