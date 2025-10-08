Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Zahraničie

Po 20 rokoch renovácií v Egypte sprístupnili hrobku Amenhotepa III.

.
Návštevníci si prezerajú hrobku faraóna Amenhotepa III. v Údolí kráľov v meste Luxor na juhu Egypta v sobotu 4. októbra 2025. Hrobka, jedna z najväčších v Údolí kráľov, bola po rokoch obnovy v sobotu oficiálne otvorená pre verejnosť.Amenhotep III. vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 - 1350 pred n. l. Foto: TASR/AP

Obrovská hrobka Amenhotepa III., ktorý vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 pred n. l. až 1350 pred n. l., sa nachádza na západnej strane slávneho Údolia kráľov.

Autor TASR
Luxor 8. októbra (TASR) - Egypt po viac ako dvoch desaťročiach renovácií otvoril pre návštevníkov hrobku faraóna v meste Luxor na juhu krajiny. Medzitým sa pripravuje na slávnostné sprístupnenie Veľkého egyptského múzea (GEM) v Káhire, informuje AP.

Obrovská hrobka Amenhotepa III., ktorý vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 pred n. l. až 1350 pred n. l., sa nachádza na západnej strane slávneho Údolia kráľov. V roku 1799 ju objavili dvaja bádatelia a jej obsah bol vyplienený vrátane sarkofágu, uviedli egyptské pamiatkarské úrady.

Hrobka sa začína záberom na 36 metrov dlhú a 14 metrov hlbokú chodbu smerujúcu nadol pod Údolím kráľov. Zahŕňa hlavnú pohrebnú komoru pre kráľa a dve ďalšie komnaty pre jeho manželky - kráľovné Tiye a Sitamun. Hrobka sa nachádza na západnej strane Údolia kráľov.

Podľa Muhammada Ismaíla, generálneho tajomníka Najvyššej rady pre starožitnosti Egypta, bola hrobka v priebehu uplynulých dvoch desaťročí predmetom trojfázového reštauračného projektu pod vedením Japonska. Zahŕňalo to renováciu malieb faraóna a jeho manželky na stenách hrobky.

Na rozdiel od iných starovekých hrobiek v Údolí kráľov nie je táto hrobka plne vyzdobená, povedal Ismaíl. Jej maľby zobrazujú Amenhotepa III. so skupinou starovekých egyptských bohov. V pohrebnej komore sa nachádzajú nápisy so scénami z Knihy mŕtvych, ktorá je zbierkou zaklínadiel určených na sprevádzanie mŕtvych podsvetím v starovekom Egypte, vysvetľuje AP.

Podľa Národného múzea egyptskej civilizácie bola múmia Amenhotepa III. presťahovaná starovekými kňazmi do hrobky jeho starého otca Amenhotepa II., ktorá sa tiež nachádza v Údolí kráľov. Silne poškodená múmia je vystavená v múzeu s ďalšími 16 múmiami 17 kráľov a kráľovien starovekého Egypta.

Amenhotep III. bol jedným z najvýznamnejších faraónov 18. dynastie starovekého Egypta, ktorá vládla v rokoch 1550 pred n. l. až 1292 pred n. l. Známy ako Amenhotep Veľký, nastúpil na trón ako mladistvý a vládol 38 rokov. Znovuotvorenie hrobky sa uskutočnilo menej ako mesiac pred oficiálnym otvorením GEM v blízkosti pyramíd v meste Gíza. Múzeum sprístupnia 1. novembra.

Znovuotvorenie hrobky je súčasťou snáh Egypta prilákať viac zahraničných návštevníkov a oživiť tak sektor cestovného ruchu, ktorý je hlavným zdrojom príjmov. Cestovný ruch, ktorý je vo veľkej miere závislý od faraónskych artefaktov Egypta, prešiel dlhým obdobím úpadku po politických nepokojoch a násilnostiach, ktoré nasledovali po panarabskom povstaní v roku 2011.
.

Neprehliadnite

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Týždenník: Voliči v Česku rozhodli

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo