Po 20 rokoch renovácií v Egypte sprístupnili hrobku Amenhotepa III.
Obrovská hrobka Amenhotepa III., ktorý vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 pred n. l. až 1350 pred n. l., sa nachádza na západnej strane slávneho Údolia kráľov.
Autor TASR
Luxor 8. októbra (TASR) - Egypt po viac ako dvoch desaťročiach renovácií otvoril pre návštevníkov hrobku faraóna v meste Luxor na juhu krajiny. Medzitým sa pripravuje na slávnostné sprístupnenie Veľkého egyptského múzea (GEM) v Káhire, informuje AP.
Obrovská hrobka Amenhotepa III., ktorý vládol starovekému Egyptu v rokoch 1390 pred n. l. až 1350 pred n. l., sa nachádza na západnej strane slávneho Údolia kráľov. V roku 1799 ju objavili dvaja bádatelia a jej obsah bol vyplienený vrátane sarkofágu, uviedli egyptské pamiatkarské úrady.
Hrobka sa začína záberom na 36 metrov dlhú a 14 metrov hlbokú chodbu smerujúcu nadol pod Údolím kráľov. Zahŕňa hlavnú pohrebnú komoru pre kráľa a dve ďalšie komnaty pre jeho manželky - kráľovné Tiye a Sitamun. Hrobka sa nachádza na západnej strane Údolia kráľov.
Podľa Muhammada Ismaíla, generálneho tajomníka Najvyššej rady pre starožitnosti Egypta, bola hrobka v priebehu uplynulých dvoch desaťročí predmetom trojfázového reštauračného projektu pod vedením Japonska. Zahŕňalo to renováciu malieb faraóna a jeho manželky na stenách hrobky.
Na rozdiel od iných starovekých hrobiek v Údolí kráľov nie je táto hrobka plne vyzdobená, povedal Ismaíl. Jej maľby zobrazujú Amenhotepa III. so skupinou starovekých egyptských bohov. V pohrebnej komore sa nachádzajú nápisy so scénami z Knihy mŕtvych, ktorá je zbierkou zaklínadiel určených na sprevádzanie mŕtvych podsvetím v starovekom Egypte, vysvetľuje AP.
Podľa Národného múzea egyptskej civilizácie bola múmia Amenhotepa III. presťahovaná starovekými kňazmi do hrobky jeho starého otca Amenhotepa II., ktorá sa tiež nachádza v Údolí kráľov. Silne poškodená múmia je vystavená v múzeu s ďalšími 16 múmiami 17 kráľov a kráľovien starovekého Egypta.
Amenhotep III. bol jedným z najvýznamnejších faraónov 18. dynastie starovekého Egypta, ktorá vládla v rokoch 1550 pred n. l. až 1292 pred n. l. Známy ako Amenhotep Veľký, nastúpil na trón ako mladistvý a vládol 38 rokov. Znovuotvorenie hrobky sa uskutočnilo menej ako mesiac pred oficiálnym otvorením GEM v blízkosti pyramíd v meste Gíza. Múzeum sprístupnia 1. novembra.
Znovuotvorenie hrobky je súčasťou snáh Egypta prilákať viac zahraničných návštevníkov a oživiť tak sektor cestovného ruchu, ktorý je hlavným zdrojom príjmov. Cestovný ruch, ktorý je vo veľkej miere závislý od faraónskych artefaktov Egypta, prešiel dlhým obdobím úpadku po politických nepokojoch a násilnostiach, ktoré nasledovali po panarabskom povstaní v roku 2011.
