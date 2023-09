Po 22 rokoch sa podarilo identifikovať ďalšie dve obete útokov na WTC

New York 10. septembra (TASR) - Dvadsaťdva rokov po džihádistických útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001 boli pomocou analýzy DNA identifikované pozostatky dvoch ďalších ľudí, ktorí zahynuli pri zrútení Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.



Totožnosť týchto dvoch obetí, muža a ženy, úrady na žiadosť ich rodín nezverejnili.



Počet obetí, ktorých pozostatky boli identifikované, sa tak zvýšil na 1649 z celkového počtu 2753 obetí, ktoré zomreli, keď komando medzinárodnej teroristickej siete al-Káida narazilo dvoma unesenými civilnými lietadlami do tzv. dvojičiek, uviedol starosta New Yorku Eric Adams.



"Dúfame, že tieto nové identifikácie prinesú rodinám obetí určitú útechu. Pokračujúce úsilie Úradu hlavného súdneho lekára mesta New York (OCME) svedčí o neochvejnom odhodlaní mesta spojiť všetky obete WTC s ich blízkymi," dodal.



Pokrok v identifikácii 1104 obetí je však "mučivo" pomalý. Dve predchádzajúce identifikácie sa uskutočnili v roku 2021.



Keď sa južná a potom aj severná veža WTC s ohlušujúcim rachotom zrútili a na ulice Manhattanu pod nimi sa zniesla záplava ohňa, dusivého sivého prachu a pokrútenej ocele, násilie bolo také extrémne, že po stovkách nezvestných sa nenašli žiadne identifikovateľné stopy.



Tieto dve najnovšie identifikácie boli možné vďaka použitiu "technológie sekvenovania novej generácie, ktorá je citlivejšia a rýchlejšia ako konvenčné techniky DNA", uvádza sa vo vyhlásení OCME. Pozostatky muža a ženy boli nájdené už pred rokmi.



Útoky z roku 2001 sa v New Yorku pripomínajú každý rok 11. septembra; rovnako tomu bude i v pondelok.



Devätnásť džihádistov, väčšinou zo Saudskej Arábie, unieslo štyri lietadlá. Okrem dvoch, ktoré zničili WTC, tretie lietadlo narazilo do Pentagónu neďaleko Washingtonu a spôsobilo veľké škody. Štvrté sa zrútilo na poli v Shanksville v Pensylvánii po tom, ako sa cestujúci a posádka vzopreli únoscom.



Teroristické útoky na Spojené štáty z 11. septembra 2001 si vyžiadali dovedna 2977 obetí.