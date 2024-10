Po 67 dňoch našli vo vodách Ochotského mora strateného námorníka

Moskva 15. októbra (TASR) - Ruské úrady v utorok oznámili, že po 67 dňoch zachránili muža, ktorý sa na malom člne stratil vo vodách Tichého oceánu. Muž bol na plavbe spolu so svojím synovcom a bratom, ktorí však neprežili. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, TASS a príspevkov na sociálnej sieti Telegram.



Loď s mužom a dvoma telami na palube spozorovali rybári neďaleko dediny Usť-Chajruzovo pri pobreží polostrova Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Vo videu zverejnenom na Telegrame vidieť vychudnutého bradatého muža v bunde s kapucňou a oranžovej záchranárskej veste, ktorý na malom stožiari na palube vyvesil červenú vlajku.



Telegramový účet SHOT, ktorý je blízky ruským bezpečnostným zložkám, uvádza, že zachránený muž má 47 rokov a počas plavby schudol približne 50 kilogramov telesnej váhy. Pred cestou vážil okolo 100 kilogramov. Muž je vo vážnom stave a previezli ho do nemocnice.



Miestne orgány uviedli, že dvaja muži, ktorých sprevádzal 15-ročný syn jedného z nich, vyplávali 9. augusta z mysu v Chabarovskom kraji a smerovali do mesta Ocha na severe ostrova Sachalin. Rodina mala v úmysle vydať sa rekreačnú plavbu s cieľom pozorovať veľryby a užiť si miestnu prírodu.



Loď so strateným mužom sa našla až 1000 kilometrov od svojho pôvodného cieľa. Muž záchranárom povedal, že počas plavby zlyhal motor a čln sa stal neovládateľným. Pravdepodobne ich zasiahla silná búrka, ktorá spôsobila, že čln zišiel z kurzu.



Úrady uvádzajú, že krátko po vyplávaní s posádkou stratili kontakt. Záchranné zložky po nej pátrali mesiac. Po dlhom pátraní však operáciu zrušili a označili ju za neúspešnú.