Po abdikácii kráľovnej Margaréty II. na trón nastúpi kráľ Frederik X.

Kodaň 14. januára (TASR) — Tisíce ľudí sa v nedeľu začínajú zhromažďovať v centre Kodane, aby boli svedkami historického okamihu abdikácie kráľovnej v jednej z najstarších monarchií na svete. TASR informuje podľa agentúr AP.



Hlavná nákupná ulica v Kodani, pešia zóna Stroeget, je vyzdobená červeno-bielymi dánskymi vlajkami. V niekoľkých výkladoch obchodov sú tiež portréty kráľovnej a budúceho kráľa. Autobusy kodanskej MHD zdobia malé dánske vlajky, ako je to zvykom počas kráľovských udalostí.



Krátko po 14.00 h kráľovná Margaréta II. podpíše svoju abdikáciu na stretnutí s dánskou vládou. O hodinu neskôr bude na balkóne paláca Christiansborg v centre Kodane jej 55-ročný syn vyhlásený za kráľa Frederika X. Vládnuť bude spolu s manželkou Mary (51), pôvodom z Austrálie.



Na rozdiel od Veľkej Británie nie je v Dánsku oficiálny korunovačný ceremoniál. Na počesť nového kráľa štyri delá v kodanskom prístave vypália trikrát 27 rán, aby označili kráľovskú postupnosť. Nový kráľ a kráľovná opustia Christiansborg na kráľovskom koči ťahanom koňmi a vrátia sa do kráľovského sídla Amalienborg, kde v samostatnej budove žije Margaréta II.



Dánsko bude mať dve kráľovné: Margaréta II. si ponecháva titul, zatiaľ čo Frederikova manželka sa stane kráľovnou Mary. Ich najstarší syn Christian (18) sa stane korunným princom a následníkom trónu.



Kráľovná (83) panuje už 52 rokov a po takmer 900 rokoch bude prvou panovníčkou, ktorá sa dobrovoľne vzdá trónu. Nečakane to ohlásila v novoročnom prejave, pričom o jej úmysloch vopred nevedela ani premiérka Mette Frederiksenová. Nástupcu na tróne, staršieho syna Frederika a mladšieho syna Joachima o tom informovala len tri dni predtým, uviedli médiá s odvolaním sa na kráľovský palác.



Po vlaňajšej operácii chrbtice sa síce zotavila, no "prinútila ju hlbšie sa nad sebou zamyslieť". "Rozhodla som sa, že teraz je ten správny čas (odísť)," povedala kráľovná na Nový rok.



Margaréta II. sa narodila 16. apríla 1940. Na trón nastúpila 14. januára 1972 po svojom otcovi kráľovi Frederikovi IX., ktorý zomrel po krátkej chorobe. Jej manželom bol od roku 1967 Henri de Laborde de Monpezat, ktorý zomrel 13. februára 2018.



Pri jej nástupe na trón monarchiu podporovalo iba 42 percent Dánov, teraz to je podľa najnovšieho prieskumu až 84 percent. Podľa ústavy sú kráľovské povinnosti iba reprezentatívne a panovník nemá žiadnu politickú moc.



Dánsky panovník naposledy dobrovoľne rezignoval v roku 1146 a kráľ Erik III. Lam potom vstúpil do kláštora. Dánska monarchia svoj pôvod datuje od vikingského kráľa Gorma Starého z 10. storočia, vďaka čomu je jedna z najstarších na svete.