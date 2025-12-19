< sekcia Zahraničie
Po amerických úderoch na údajné lode pašerákov zahynulo päť ľudí
Od rozhodnutia americkej vlády útočiť na pašerácke lode v Karibiku rastie napätie.
Autor TASR
Washington 19. decembra (TASR) - Armáda Spojených štátov v piatok oznámila, že pri jej útokoch na plavidlá údajne patriace pašerákom drog v Tichom oceáne zomrelo päť ľudí. Celkovo tak od začiatku kontroverznej vojenskej kampane USA proti pašerákom zahynulo 104 ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa od septembra uskutočnila množstvo takýchto zásahov v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceánu, avšak neposkytla žiadne dôkazy, že lode a ich posádka sú zapojené do obchodovania s drogami.
Najnovšie údery zasiahli dve plavidlá v medzinárodných vodách, ktoré boli „zapojené do operácií obchodovania s drogami“, uviedlo Južné velenie ozbrojených síl USA na sociálnej sieti X. V prvom plavidle zahynuli traja ľudia a v druhom dvaja.
Od rozhodnutia americkej vlády útočiť na pašerácke lode v Karibiku rastie napätie. Spojené štáty posilňujú v regióne svoju vojenskú prítomnosť a vyslali tam útočnú skupinu lietadlovej lode USS Gerald Ford.
Kroky USA zvyšujú tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého Washington obviňuje z vedenie drogového kartelu. ten to odmieta a tvrdí, že cieľom Washingtonu je v skutočnosti zmena režimu v krajine.
