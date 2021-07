Po atentáte na prezidenta vedie Haiti dočasný premiér

Port-au-Prince 7. júla (TASR) - Bezpečnostnú situáciu na Haiti po atentáte na prezidenta Jovenela Moisa má pod kontrolou miestna polícia a ďalšie bezpečnostné zložky. Podľa agentúry AP to vyhlásil dočasný premiér Claude Joseph, ktorý prevzal moc v krajine. Joseph označil atentát za "neľudský a barbarský čin" a zároveň vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj. Podľa predsedu vlády sa "prijímajú všetky opatrenia na zabezpečenie kontinuity chodu štátu a ochrany národa".



Ulice hlavného mesta boli v stredu ráno miestneho času podľa agentúry AP pokojné, vyskytli sa však ojedinelé prípady rabovania.



Prezidenta v noci na stredu usmrtilo ozbrojené komando, ktoré vtrhlo do jeho súkromnej rezidencie. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Dočasný premiér Claude Joseph v rozhlasovom prejave povedal, že útočníci rozprávali buď po španielsky, alebo po anglicky - žiadne ďalšie detaily však neposkytol.



Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do nemocnice.



Na incident v karibskej krajine už reagovali aj Spojené štáty. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v televízii MSNBC označila útok za "strašný a tragický". Prezidenta Joea Bidena majú so situáciou oboznámiť "popoludní miestneho času".



Zavraždený Jovenel Moise (53) bol pred vstupom do politiky obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, ako zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu. Podľa agentúry AFP už viac ako dva roky vládol pomocou dekrétov po tom, ako sa v krajine neuskutočnili parlamentné voľby, čo viedlo k rozpusteniu zákonodarného zboru. Opoziční lídri ho obvinili, že sa snaží upevniť si moc. Kritizovali predovšetkým dekrét, ktorým obmedzil právomoci súdu na kontrolu vládnych zmlúv. Ďalším dekrétom si podľa AFP vytvoril spravodajskú službu, ktorá sa zodpovedala len jemu.



Agentúra AP v tejto súvislosti skonštatovala, že 11-miliónový haitský národ bol pod Moisovou vládou čoraz nespokojnejším. Hospodárske, politické a sociálne problémy v karibskej krajine sa podľa AP prehlbovali vplyvom rastúcej inflácie, zvyšovania cien potravín aj palív. Podľa štatistík až 60 percent obyvateľov má denný príjem nižší ako dva doláre. Krajina sa navyše stále zotavuje z ničivého zemetrasenia v roku 2010 a hurikánu Matthew, ktorý zasiahol ostrov v roku 2016.



Podľa agentúry DPA sa Haiti nachádza uprostred hlbokej politickej krízy. Okrem prezidentských, parlamentných a komunálnych volieb by sa v septembri malo konať aj ústavné referendum, ktoré pre pandémiu koronavírusu už dvakrát odložili.