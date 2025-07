Po berlínskej technopárty Rave the Planet je 13 ľudí v ohrození života

Berlín 14. júla (TASR) - Dovedna 69 návštevníkov masového berlínskeho pouličného festivalu techno hudby Rave the Planet skončilo v nemocnici. Prinajmenšom 13 z nich je v ohrození života a ďalších 27 utrpelo ťažké zranenia. Oznámili to v pondelok miestne záchranné služby, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Hovorca berlínskeho hasičského zboru Dominik Pretz uviedol, že hlavnou príčinou hospitalizácií bola intoxikácia, neposkytol však nijaké bližšie informácie o povahe požitých látok. Na mieste celkovo ošetrili 392 ľudí.



Technopárty prilákala v sobotu do centra nemeckého hlavného mesta približne 200.000 ľudí. Konala sa na ulici medzi Brandenburskou bránou a Víťazným stĺpom a podľa miestnych úradov mala napriek daždivému počasiu pokojný priebeh len s drobnými narušeniami.



Rave the Planet spustil v roku 2022 dídžej Dr. Motte, ktorý pomáhal ešte v roku 1989 zakladať nemecký techno festival Love Parade. Rave the Planet vznikol práve ako akýsi pokus o oživenie tohto vychýreného festivalu. Love Parade totiž medzičasom zanikol v reakcii na masovú paniku, ktorá na ňom vypukla v roku 2010 v meste Duisburg, pričom si vyžiadala 21 obetí na životoch.