Po bombovej hrozbe evakuovali v Maďarsku sedem škôl

Budapešť 13. mája (TASR) - Pre bombovú hrozbu evakuovali v pondelok v Maďarsku celkovo sedem škôl, a to v Budapešti, ale aj mestách Segedín, Szombathely, Nyíregyháza a v obci Kulcs. Podľa servera hang.hu prišli vyhrážky prostredníctvom e-mailu a v prípade Nyíregyházy telefonicky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hrozbu e-mailom dostali riaditelia škôl v noci z nedele na pondelok a v pondelok ráno. Podľa aktuálnych informácií polícia zatiaľ v žiadnej z týchto škôl nenašla výbušninu. Vo väčšine škôl sa deti po preverení priestorov vrátili do tried.



Server u polície zisťoval, či preveruje prípadnú súvislosť bombových hrozieb v Maďarsku s bombovými hrozbami z minulého utorka na Slovensku. Polícia zatiaľ na túto otázku neodpovedala.