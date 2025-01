Po bombových hrozbách chcú učitelia od Orbána záruky bezpečnosti škôl

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarský Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) v piatok adresoval premiérovi Viktorovi Orbánovi vyhlásenie v súvislosti so štvrtkovými bombovými hrozbami, ktoré boli zaslané elektronickou poštou trom stovkám škôl. Podľa servera infostart.hu sa učitelia premiéra pýtajú, akými prostriedkami, metódami a krokmi bude odteraz zabezpečovať vláda osobnú bezpečnosť a život detí, študentov a učiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Odborová organizácia v dokumente okrem iného žiada zrušiť ustanovenie obmedzujúce používanie mobilných telefónov učiteľmi s cieľom zabezpečiť rýchly a efektívny prenos informácií a opatrení v čase ohrozenia, a chce aj odvolať nariadenie o zhromažďovaní a blokovaní informačných a komunikačných zariadení žiakov, aby sa v takýchto prípadoch mohli rodičia dovolať svojim deťom.



PDSZ požaduje tiež zabezpečiť finančné prostriedky na zamestnávanie primeraného počtu sociálnych pracovníkov a školských psychológov na školách s cieľom znížiť psychickú záťaž učiteľov, rodičov a študentov.



Financie by podľa pedagógov boli potrebné aj na odbornú prípravu pre prípady teroristických útokov a na vyvinutie komunikačnej stratégie na zníženie paniky, čo by to obmedzilo úzkosť študentov, rodičov i učiteľov.