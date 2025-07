Po búrkach podvečer obnovili prevádzku letiska v Budapešti

Budapešť 7. júla (TASR) - Po odstránení následkov búrok so silným vetrom v pondelok podvečer obnovili prevádzku oboch pristávacích dráh budapeštianskeho Medzinárodného letiska Ferenca Liszta. Spoločnosť Budapest Airport (BA) to oznámila na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pristávacie dráhy, na ktoré privial búrlivý vietor rôzne úlomky, z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavreli o 14.20 h. Niekoľko prichádzajúcich letov odklonili na iné letiská a dva lety z Budapešti zrušili.



Po vyčistení otvorili dráhu č. 1 do poldruha hodiny a na dráhe č. 2 obnovili prevádzku o 17.23 h, píše BA.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)