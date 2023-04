Po búrke Noa našli na pobreží Británie telesné pozostatky

Brighton 13. apríla (TASR) - Britská polícia vo štvrtok objavila na jednej z pláží na juhu Anglicka vyplavené telesné pozostatky. Stalo sa tak krátko po tom, čo pobrežie Británie a Francúzska zasiahla silná búrka Noa. Informovala o tom miestna polícia, píše agentúra AFP.



Pobrežná stráž vyhlásila záchrannú operáciu v stredu popoludní po tom, čo dostala hlásenie o osobe nachádzajúcej sa vo vode pri pobreží mesta Brighton. Do pátrania sa zapojili aj vrtuľníky a záchranné člny. Poveternostné podmienky boli mimoriadne nepriaznivé, no napriek tomu pátranie pokračovalo až do neskorých večerných hodín.



Zatiaľ neidentifikované telesné pozostatky polícia objavila až vo štvrtok ráno. Dodala, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie všetkých súvisiacich okolností.



Agentúra AFP pripomína, že polícia v utorok večer pátrala i po ďalšej osobe – žene –, ktorá bola taktiež spozorovaná vo vode. Polícia našla i jej telo a informovala o tom aj ženiných príbuzných, pričom jej úmrtie sa nepovažuje za "podozrivé".



Búrka Noa, ktorá zasiahla obe strany Lamanšského prielivu, spôsobila prerušenie dodávok elektrickej energie či meškania v doprave.