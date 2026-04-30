Po bývalom talianskom pápežovi Levovi XIII. pomenovali asteroid
Lev XIII. napísal prvú rímskokatolícku encykliku (pápežský list adresovaný všetkým biskupom) a dodnes je známy ako „pápež robotníkov“.
Autor TASR
Vatikán 30. apríla (TASR) - Po bývalom talianskom pápežovi Levovi XIII. pomenovali asteroid, oznámil v stredu Vatikán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Asteroid obieha okolo Slnka pod novým názvom Gioacchinopecci podľa Gioacchina Pecciho - pápeža Leva XIII., ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903.
Lev XIII. napísal prvú rímskokatolícku encykliku (pápežský list adresovaný všetkým biskupom) a dodnes je známy ako „pápež robotníkov“. Nazval ho tak aj súčasný pápež Lev XIV.
Lev XIII. založil Vatikánske observatórium. Asteroid pomenovaný po ňom bol objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm Vatikánskeho observatória Richard P. Boyle.
Asteroidy v minulosti pomenovali už aj po pápežovi Benediktovi XVI. (Ratzinger) a pápežovi Gregorovi XIII.
