V Maďarsku začal klesať počet aktuálne infikovaných koronavírusom

Budapešť 14. apríla (TASR) - Počet aktuálne nakazených novým druhom koronavírusu v Maďarsku začal po dlhšom čase klesať. Upozornil na to v stredu v Budapešti operačný štáb, ktorý spresnil, že v 14. kalendárnom týždni pribudlo 35.413 potvrdených prípadov infekcie, čo je o 13.334 prípadov menej než predchádzajúci týždeň.



Podľa spravodajského servera Liner.hu by to mohlo znamenať, že tretia vlna koronavírusovej pandémie začína v Maďarsku pomaly utíchať.



Štáb poznamenal, že sa však nemení priemerný vek nakazených, ktorý je aj naďalej 46 rokov.



Pokles počtu infikovaných v celej krajine v uvedenom období predstavuje 27 percent. Najviac nakazených ubudlo v Komárňansko-ostrihomskej župe, kde zaznamenali 45-percentný pokles, v Budapešti je pokles 37-percentný, v Tolnianskej župe 36-percentný a v Peštianskej župe je tento pomer 35-percentný.



V Maďarsku klesol za posledný deň počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 o 454 na 10.364. Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili 3597 ľuďom a v súvislosti s covidom zomrelo 285 chorých. Počet obetí koronavírusovej pandémie stúpol na 24.265 a počet infikovaných prekročil 731.000. Aktuálne je nakazených 272.066, čo je o 908 menej než v utorok. Počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu v utorok prekročil tri milióny.





