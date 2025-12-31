< sekcia Zahraničie
Po čelnej zrážke vlakov pri Machu Picchu evakuovali stovky turistov
K nehode došlo v utorok na jednokoľajnej trati medzi mestami Ollantaytambo a Machu Picchu.
Autor TASR
Lima 31. decembra (TASR) - Stovky turistov evakuovali v stredu po čiastočnom obnovení železničnej dopravy do inkského mesta Machu Picchu v Peru. Premávku prerušila utorková čelná zrážka dvoch vlakov, pri ktorej zahynula jedna osoba a ďalších 40 ľudí utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V meste Aguas Calientes zostalo po nehode uviaznutých približne 700 domácich turistov a 1300 zahraničných návštevníkov z rôznych krajín. Prevádzkovateľ železničnej dopravy PeruRail uviedol, že spojenia k archeologickej lokalite zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO sa v stredu začali postupne obnovovať.
K nehode došlo v utorok na jednokoľajnej trati medzi mestami Ollantaytambo a Machu Picchu, kde sa vlak spoločnosti PeruRail čelne zrazil so súpravou konkurenčnej spoločnosti Inca Rail.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že príčinou nehody bola ľudská chyba. „Zdá sa, že jeden z rušňovodičov z nejakého dôvodu buď nesledoval (signály), alebo ich nerešpektoval, prípadne si myslel, že to nebude mať následky,“ uviedol vládny predstaviteľ Ernesto Alvarez.
Starobylý komplex Machu Picchu, zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 1983, navštívi podľa peruánskeho ministerstva cestovného ruchu v priemere približne 4500 ľudí denne. Väčšinu z nich tvoria zahraniční turisti, ktorí na prepravu využívajú najmä vlaky a autobusy.