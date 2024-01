Po celom Nemecku prebiehali protesty proti pravicovému extrémizmu

Berlín 27. januára (TASR) - Vlna obrovských protestov proti pravicovému extrémizmu po celom Nemecku prebiehala aj v sobotu, niekde prišlo až 100.000 ľudí. Protesty sa konali práve na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, keď sú v Nemecku vlajky spustené na pol žrde. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Na veľkej demonštrácii proti pravicovému extrémizmu sa v meste Düsseldorf, v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, zúčastnilo podľa polície okolo 100.000 ľudí.



Na protestnom pochode cez mesto bolo na jeho vrchole do 65.000 účastníkov, neskôr na hlavnom zhromaždení sa ich zišlo viac, okolo 100.000, povedal policajný hovorca pre DPA.



Išlo o jedno z približne 30 podobných zhromaždení plánovaných v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.



Hlavným cieľom bolo vyjadriť odpor proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá zaznamenala nárast sympatií a volebný úspech v nedávnych mesiacoch najmä vďaka svojmu protiimigračnému programu.



Ľudia pochodovali cez Düsseldorf s heslom "Proti AfD. Nebudeme ticho. Nebudeme odvracať zrak. Konáme!"



Vlnu protestov spustili odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených predstaviteľov AfD. Boli tam však tiež niektorí členovia mainstreamovej konzervatívnej opozičnej strany Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDÚ) a ultrakonzervatívna skupina známa ako Únia hodnôt (Werteunion). Stretnutie sa konalo v meste Postupim vlani 25. novembra a údajne sa na ňom diskutovalo o plánoch na "remigráciu".



Tento termín používajú pravicoví extrémisti pre vysťahovanie veľkého počtu ľudí cudzieho pôvodu z Nemecka, a to aj pomocou vydierania, že bude použité násilie.



Demokracia je pod tlakom, vyhlásil minister obrany Boris Pistorius na zhromaždení v Osnabrücku. Varoval pred nebezpečenstvom hroziacim od krajnej pravice.



AfD chce zmeniť systém, povedal minister pred davom 25.000 ľudí vo svojom rodnom meste. "To neznamená nič iné, než že chcú návrat do temných časov rasového šialenstva, diskriminácie, nerovnosti a nespravodlivosti," dodal Pistorius.



Vyše 10.000 ľudí prišlo na protest proti pravicovému extrémizmu v meste Kiel na pobreží Baltského mora. Konal sa na historickom námestí na podporu demokracie a solidarity. "Naša demokracia je pevnejšia než pred sto rokmi, ale nebuďme si ňou príliš istí," povedal starosta mesta Ulf Kämpfer, ktorý sa na proteste tiež zúčastnil.



Zhromaždenia sa konali vo väčších aj menších mestách. Podľa polície prišlo v Lübecku okolo 8000 demonštrantov, v Kaiserslauterne asi 6000 a vo Wormse okolo 4000.



V Aachene sa zišlo okolo 12.500 ľudí a v Marburgu vyše 12.000. Vo Weimare napočítala polícia 1500 účastníkov, v meste Singen približne 4000.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyjadril podporu demonštráciám, ale vyzval na ďalšie činy v prospech demokracie. "Som rád a vďačný, že demokratické jadro spoločnosti sa prebralo," povedal. Podľa neho však tieto demonštrácie nemôžu nahradiť politickú angažovanosť. Požiadal nespokojných ľudí, aby sa zdvihli z gauča a aktívne sa zapájali do života komunity.