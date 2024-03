Po chorého kráľa Haralda V. poslali lietadlo, píšu nórske médiá

Kuala Lumpur 1. marca (TASR) - Pre chorého 83-ročného nórskeho kráľa Haralda V. priletelo v piatok do Malajzie lietadlo. Tvrdia to nórske médiá, podľa ktorých ho má lietadlo previezť domov po tom, čo ho v stredu v Malajzii hospitalizovali pre nespresnenú infekciu. Úrady zatiaľ túto informáciu nepotvrdili. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Médiá v piatok zverejnili zábery lietadla škandinávskej spoločnosti SAS, ktoré pristálo na malajzijskom letisku Langkawi.



Podľa kráľovho syna Haakona i jeho osobného lekára sa jeho stav v malajzijskej nemocnici zlepšil.



Kráľovská rodina ešte vo štvrtok oznámila, že najstarší európsky panovník sa stále lieči v nemocnici a v priebehu niekoľkých dní by sa mohol vrátiť do Nórska lietadlom.



Podľa kalendára kráľovského paláca má Harald prvé oficiálne povinnosti po dovolenke naplánované na 8. marca, keď má spolu s Haakonom predsedať Štátnej rade. Ide o každomesačné stretnutie panovníka s vybranými členmi vlády.