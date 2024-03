Po chorobe zomrel patriarcha bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofit

Sofia 14. marca (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v stredu večer v nemocnici v Sofii patriarcha bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofit. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Neofit zomrel po dlhej chorobe v dôsledku zlyhania viacerých orgánov. Patriarcha bol hospitalizovaný od vlaňajšieho novembra pre ochorenie pľúc, uviedol bulharský cirkevný snem.



Neofit bol zvolený za patriarchu v roku 2013 a bol nástupcom patriarchu Maxima – najdlhšie slúžiaceho bulharského patriarchu, ktorý tamojšiu pravoslávnu cirkev viedol vyše 40 rokov. Neofit bol považovaný za jedného z najdiplomatickejších predstaviteľov bulharskej pravoslávnej cirkvi, keďže sa mu po Maximovej smrti podarilo potlačiť boje medzi členmi cirkevného snemu.



Bulharský cirkevný snem je zložený z 15 cirkevných hodnostárov, ktorí zvolia dočasného patriarchu. Ten bulharskú pravoslávnu cirkev povedenie do zvolanie väčšej cirkevnej rady, ktorá v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov vyberie nástupcu Neofita, uvádza AP s odvolaním sa na nemenovaných cirkevných predstaviteľov.



Podľa agentúry AFP sa bulharský cirkevný snem zíde aj vo štvrtok, aby prebral detaily Neofitovho pohrebu.



Pravoslávie je v Bulharsku dominantným náboženstvo, ktoré vyznáva asi 85 percent zo 6,7 milióna obyvateľov krajiny.



Neofit, vlastným menom Simeon Nikolov Dimitrov, sa narodil 15. októbra 1945 a v roku 1971 promoval na teologickej akadémii v Sofii. Meno Neofit prijal v roku 1975, keď zložil v kláštore mníšsky sľub. V roku 1994 sa stal biskupom. V roku 2012 po otvorení bulharský archívov z obdobia komunizmu sa došlo na to, že Neofit v minulosti spolupracoval s komunistickou tajnou políciou, pripomína AFP.



V roku 2019 sa Neofit stretol v Sofii i s pápežom Františkom. Cirkevní lídri spolu vtedy síce neodslúžili omšu, no pápežova návšteva v Bulharsku bola napriek tomu vnímaná ako oteplenie vzťahov medzi pravoslávnou cirkvou a Vatikánom.