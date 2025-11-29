< sekcia Zahraničie
Po ďalšom ruskom útoku na Kyjev hlásia mŕtveho a 11 zranených
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 29. novembra (TASR) - Rusko v sobotu nadránom podniklo rozsiahle dronové a raketové útoky na viaceré časti ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Úrady hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 15 zranených, pričom v niekoľkých oblastiach horí, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Rusko na Kyjev útočilo aj v utorok, kedy prišlo o život sedem ľudí. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že sobotné údery zasiahli šesť rôznych oblastí. Poškodené sú obytné domy aj ďalšie objekty v meste s približne tromi miliónmi obyvateľov. Z trosiek jedného z horiacich bytov záchranári vytiahli bezvládne telo, uviedli úrady.
Primátor Vitalij Kličko doplnil, že jeden z útokov spôsobil rozsiahly požiar na nižších poschodiach výškovej budovy na západe mesta. Ďalší požiar vypukol v centre metropoly, no hasičom sa rýchlo podaril dostať pod kontrolu.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery horiaceho bytového domu a záchranárov pracujúcich v uliciach zaplnených troskami, uvádza Reuters.
Moskva útočila aj na ďalšie časti Ukrajiny. „Rusko vypálilo desiatky riadených a balistických rakiet a viac ako 500 dronov na domy, energetickú sieť a kritickú infraštruktúru,“ napísal minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti X.
Ruské ministerstvo obrany zas oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny.
K sobotňajším útokom došlo uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve. „Zatiaľ čo všetci diskutujú o bodoch mierových plánov, Rusko naďalej presadzuje svoj ,vojnový plán‘, ktorý má dva body: zabíjať a ničiť,“ poznamenal v reakcii na útoky Sybiha.
A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) November 29, 2025
Ruské ministerstvo obrany zas oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny.
K sobotňajším útokom došlo uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve. „Zatiaľ čo všetci diskutujú o bodoch mierových plánov, Rusko naďalej presadzuje svoj ,vojnový plán‘, ktorý má dva body: zabíjať a ničiť,“ poznamenal v reakcii na útoky Sybiha.