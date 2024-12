Po demonštrácii v Tbilisi nakrátko zadržali jedného z vodcov opozície

Tbilisi 2. decembra (TASR) - Gruzínska polícia v pondelok zadržala lídra opozičnej strany Koalícia za zmeny Zuraba Džaparidzeho, ktorý sa pred parlamentom v Tbilisi zúčastnil na protivládnom proteste. Polícia proti jeho účastníkom zasiahla za pomoci vodných diel a slzotvorného plynu, informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Protesty, ktoré sa v nedeľu konali štvrtý deň po sebe, vyvolalo vyhlásenie vlády o prerušení rokovaní o vstupe Gruzínska do Európskej únie. Kritici vlády to považujú za potvrdenie ruského vplyvu a odklon od prozápadnej politiky, čo však vládnuca strana popiera.



Na zhromaždeniach ľudí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím gruzínskej vlády o pozastavení rokovaní o vstupe krajiny do EÚ, zadržala polícia už 224 ľudí.



V noci na pondelok boli pre podozrenie z útoku na verejného činiteľa a z podpaľačstva vzaté do väzby dve ďalšie osoby, dodal web stanice Echo Kaukazu.



Premiér Irakli Kobachidze obvinil opozíciu z "koordinovaného násilia", ktorého cieľom je podľa neho zvrhnutie ústavného poriadku. Kobachidze sa v pondelok na zasadnutí vlády poďakoval ministrovi vnútra a príslušníkom bezpečnostných orgánov za prácu vykonanú počas protestov v Tbilisi a vyhlásil, že "majdan sa v Gruzínsku konať nebude".



Podľa stanice Echo Kaukazu polícia proti demonštrantom v Tbilisi použila slzotvorný plyn aj vodné delá. Na miesto boli povolané aj jednotky osobitného určenia. Demonštranti odpaľovali zábavnú pyrotechniku. Agentúra AFP uviedla, že počas zásahu proti demonštrantom bolo zranených 21 policajtov. Echo Kaukazu bez bližšieho spresnenia píše, že do zdravotníckych zariadení počas noci priviezli 37 zranených osôb.



Medzičasom mimovládna organizácia združujúca mladých gruzínskych právnikov kritizovala zásah polície proti demonštrantom. Upozornili, že prax spočívajúca v obkľúčení demonštrantov policajtmi nadobudla "obludné rozmery".



Poukázali i na prípad, keď zásahové zložky údajne zámerne použili slzotvorný plyn proti ľuďom v uzavretej miestnosti, ale i na to, že prúd vody z dela obsahoval dráždivú chemickú látku, ktorá zasiahnutým ľuďom spôsobila popáleniny.



Aktivisti pripomenuli, že naďalej sa vyskytujú prípady úmyselného zasahovania do činnosti novinárov.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová na margo diania v Tbilisi v príspevku na sociálnej sieti X napísala, že ľudia sú odhodlaní ďalej protestovať. "Ďalšia silná noc Gruzíncov, ktorí urputne bránia svoju ústavu a svoju európsku voľbu," napísala v súvislosti s nočnými protestmi. Dodala, že mnohí zo zadržaných utrpeli poranenia hlavy a tváre v dôsledku bitia.



Premiér Kobachidze sa v pondelok predpoludním stretol so zamestnancami gruzínskeho ministerstva zahraničných vecí. Pred budovou rezortu sa v danom čase zišli desiatky ľudí, aby protestovali proti rozhodnutiu vládnucej strany Gruzínsky sen prerušiť prístupové rokovania s EÚ do roku 2028.



Predtým sa od tohto rozhodnutia Gruzínskeho sna dištancovalo viac ako 250 zamestnancov ministerstva. Svoje posty pre nesúhlas s najnovším krokom vlády opustilo už šesť gruzínskych diplomatov, doplnil web Echo Kaukazu.