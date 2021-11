Malajzijsko-singapurské hranice po viac ako roku a pol opäť otvorili

Kuala Lumpur 29. novembra (TASR) - Po vyše rok a pol trvajúcich obmedzeniach súvisiacich s covidom obnovili v pondelok cestovanie cez malajzijsko-singapurské hranice, ktoré boli kedysi jednými z najrušnejších na svete.



"Je načase, aby sme postupne a bezpečne opäť otvorili svoje štátne hranice," vyhlásil singapurský premiér Lee Hsien Loong (Li Sien-lung) na spoločnej tlačovej konferencii so svojím malajzijským náprotivkom Ismailom Sabrim Yaakobom.



Lee bagatelizoval akékoľvek možnosti unáhleného obratu v dôsledku nového koronavírusového variantu omikron a uviedol: "Aj keď omikron naruší tieto plány, naším cieľom naďalej zostane perspektíva otvorenejších hraníc medzi Singapurom a Malajziou."



Ismail Sabri dodal, že obaja lídri sa zhodli na tom, že neskôr povolia cestovanie na "ďalších trasách autobusovej dopravy" a v "osobných vozidlách", píše tlačová agentúra DPA.



Premiéri sa stretli na pozemnom hraničnom priechode, čím vyzdvihli znovuotvorenie hraníc. Ismail Sabri následne zamieril v sprievode svojho singapurského kolegu na návštevu tohto mestského štátu. Išlo o jeho prvú návštevu Singapuru odvtedy, ako sa v auguste ujal funkcie ministerského predsedu.



Opätovné otvorenie hraníc umožňuje takmer 3000 ľuďom s povolením na prácu alebo pobyt v cieľovej krajine prejsť cez hranice autobusom alebo letecky bez toho, aby museli ísť do karantény. Tí, ktorí spĺňajú podmienky, musia byť "plne zaočkovaní" proti covidu a pred cestou, ako aj po prekročení hraníc sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu.



Pred vypuknutím pandémie prechádzalo cez malajzijsko-singapurské hranice približne 300.000 ľudí denne. Mnohí z nich boli Malajzijčania dochádzajúci za prácou do Singapuru. Všeobecné cestovanie by mohlo byť povolené v decembri, povedal Lee.