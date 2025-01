Po dobodaní 12-ročného chlapca zadržala polícia 14-ročného podozrivého

Londýn 22. januára (TASR) - V utorok poobede v anglickom Birminghame útočník nožom pobodal 12-ročného chlapca, ktorý po prevezení do nemocnice zraneniam podľahol. Polícia pre podozrenie z vraždy zatkla 14-ročného chlapca, píše TASR podľa stredajších správ denníka The Guardian a televízie BBC.



Polícia v grófstve West Midlands uviedla, že 12-ročného chlapca našla s vážnymi zraneniami v blízkosti ulice Scribers Lane vo štvrti Hall Green krátko po 15.00 h. Dlhá a rušná ulica je obklopená domami, obchodmi a miestnymi školami. Predpokladá sa, že k útoku došlo v blízkosti železničného mosta vedľa parku Trittiford Mill, uvádza BBC.



Polícia požiadala "o akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní". Zároveň ozrejmila, že preveruje kamerové záznamy a hovorí so svedkami.



Podľa štatistiky trestnej činnosti páchanej nožom v Anglicku a Walese z júla 2024 je v grófstve West Midlands najvyššia miera tohto druhu trestných činov.



Iba deň predtým poslanci zistili, že zákaz predaja niektorých typov nožov osobám mladším ako 18 rokov sa preukázal ako neúčinný. Predaj nožov s pevnou čepeľou dlhšou ako 7,6 centimetra je pre neplnoletých nezákonný v Anglicku a Walese a predajcom za to hrozí pokuta či trestné stíhanie.