Po dvoch rokoch odštartovala do vesmíru raketa spoločnosti Blue Origin

Washington 19. mája (TASR) – Raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin v nedeľu prvý raz po dvojročnej prestávke úspešne absolvovala let do vesmíru s ľudskou posádkou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a televízie CNN.



Misia NS-25 (New Shepard) odštartovala o 9.36 CST (16.36 SELČ) z odpaľovacej rampy na súkromnom ranči spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa na západe amerického štátu Texas.



Ide už o siedmy let s pasažiermi spoločnosti Blue Origin. Medzi šiestimi pasažiermi bol aj bývalý sochár a pilot amerického letectva afroamerického pôvodu Ed Dwight, ktorý sa vo veku 90 rokov, osem mesiacov a desať dní stal doposiaľ najstarším človekom vo vesmíre. Dwight tak približne o dva mesiace prekonal herca Williama Shatnera známeho zo sci-fi filmov a seriálov Star Trek, ktorý let do vesmíru absolvoval v roku 2021.



Dwight bol v 60. rokoch ešte ako pilot tiež prvým kandidátom na astronauta čiernej pleti. Vybral ho vtedajší prezident John F. Kennedy, no pre svoju farbu pleti sa astronautom nakoniec nestal, čo vyvolalo vlnu kontroverzie.



Dvojročnú prestávku spoločnosti Blue Origin vo vesmírnych letoch s ľudskou posádkou spôsobil výbuch rakety 12. septembra 2022. Počas letu s nákladom bola dýza motora vystavená vyššej teplote, ako sa predpokladalo. Nasledovalo viac než rok trvajúce vyšetrovanie Federálneho úradu pre letectvo (FAA). Ten vydal súbor opatrení, ktoré spoločnosť musela splniť, aby opätovne dostala povolenie lietať s pasažiermi.