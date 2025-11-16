< sekcia Zahraničie
Po erupcii sopky Sakuradžima vydali varovanie pred spádom popola
Autor TASR
Tokio 16. novembra (TASR) - V nedeľu skoro ráno v južnom Japonsku vybuchla sopka Sakuradžima a vychrlila do okolia oblak popola a dymu. Úrady vydali varovanie pred spádom sopečného popola, informuje TASR podľa správy AFP.
Sakuradžima je jedna z najaktívnejších sopiek v Japonsku, Pri výbuchu pred úsvitom vychrlila popol až do výšky 4.400 metrov, uviedla Japonská meteorologická agentúra. Žiadne škody neboli hlásené, povedal agentúre AFP úradník z prefektúry Kagošima na ostrove Kjúšu.
Meteorologická agentúra predpovedá spad popola v časti Kagošimy a susednej prefektúry Mijazaki, keďže erupcia pokračovala ešte niekoľkokrát. „V oblastiach, kde sa očakáva mierne množstvo popola, prosím, prijmite opatrenia na ochranu, ako napríklad používanie dáždnikov alebo rúšok, a jazdite pomaly,“ uviedla. Ponechala stupeň výstrahy na tri z päťstupňovej stupnice, čo obmedzuje prístup k sopke.
