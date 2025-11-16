Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Po erupcii sopky Sakuradžima vydali varovanie pred spádom popola

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sakuradžima je jedna z najaktívnejších sopiek v Japonsku, Pri výbuchu pred úsvitom vychrlila popol až do výšky 4.400 metrov, uviedla Japonská meteorologická agentúra.

Autor TASR
Tokio 16. novembra (TASR) - V nedeľu skoro ráno v južnom Japonsku vybuchla sopka Sakuradžima a vychrlila do okolia oblak popola a dymu. Úrady vydali varovanie pred spádom sopečného popola, informuje TASR podľa správy AFP.

Sakuradžima je jedna z najaktívnejších sopiek v Japonsku, Pri výbuchu pred úsvitom vychrlila popol až do výšky 4.400 metrov, uviedla Japonská meteorologická agentúra. Žiadne škody neboli hlásené, povedal agentúre AFP úradník z prefektúry Kagošima na ostrove Kjúšu.

Meteorologická agentúra predpovedá spad popola v časti Kagošimy a susednej prefektúry Mijazaki, keďže erupcia pokračovala ešte niekoľkokrát. „V oblastiach, kde sa očakáva mierne množstvo popola, prosím, prijmite opatrenia na ochranu, ako napríklad používanie dáždnikov alebo rúšok, a jazdite pomaly,“ uviedla. Ponechala stupeň výstrahy na tri z päťstupňovej stupnice, čo obmedzuje prístup k sopke.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka