Po EÚ pristúpili k uvaleniu sankcií na Čínu aj USA a Británia

Londýn/Washington 22. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že za porušovanie ľudských práv v čínskej provincie Sin-ťiang uvalilo sankcie na štyroch čínskych vládnych úradníkov. Informovala o tom agentúra AFP.Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v parlamente oznámil, že zákaz cestovania a zmrazenie majetku uvalené na predstaviteľov čínskej komunistickej strany sú prejavom toho, že medzinárodné spoločenstvo "" pred podozreniami z porušovania ľudských práv v Sin-ťiangu.Podobný krok medzičasom oznámilo aj ministerstvo financií USA. Jeho sankcie sa týkajú dvoch vysoko postavených čínskych predstaviteľov a boli uvalené za "" Ujgurov a ďalších menšín v provincii Sin-ťiang.Andrea Gacki, ktorá má na ministerstve financií na starosti sankčný program, podľa agentúry AFP uviedla, že "".Prijatie sankcií voči štyrom čínskym predstaviteľom a jednému právnemu subjektu v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine oznámili v pondelok v Bruseli aj ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie.EÚ zaviedla reštriktívne opatrenia týkajúce sa porušovania ľudských práv v Číne vôbec prvýkrát od masakry na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) z júna 1989.V reakcii na krok EÚ Čína hneď v pondelok ohlásila sankcie voči desiatim európskym osobnostiam a štyrom inštitúciám, ktoré údajne poškodzujú čínske záujmy. Snkcie sa týkajú aj piatich poslancov Európskeho parlamentu vrátane slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann. Tieto osoby ich rodinní príslušníci budú mať zakázané cestovať do Číny, Honkongu a Macaa a buď oni osobne, alebo firimy či inštitúcie, ktoré sú s nimi previazané, nebudú môcť v Číne odnikať.Sankcie sa týkajú aj štyroch inštitúcií: Politického a bezpečnostného výboru Rady EÚ, Podvýboru európskeho parlamentu pre ľudské práva, nemeckého Inštitútu pre čínske štúdie a dánskej nadácie s názvom Aliancia demokracií. Aké konkrétne opatrenia sa budú vzťahovať na tieto subjekty, Peking neuviedol.Ľudskoprávne organizácie opakovane upozorňujú, že najmenej milión Ujgurov a príslušníkov ďalších, prevažne moslimských menšín bol uväznený v pracovných táboroch na severozápade Sin-ťiangu, pričom Čína je obviňovaná aj z násilnej sterilizácie ujgurských žien a zavádzania nútených prác pre osoby deportované do týchto táborov.Čína obvinenia z nútenej práce Ujgurov v Sin-ťiangu popiera a tvrdí, že výcvikové a pracovné programy a lepšie vzdelávanie pomáhajú potláčať extrémizmus a terorizmus v tomto regióne.