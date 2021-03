Po EÚ uvalili sankcie na mjanmarských predstaviteľov aj Spojené štáty

Washington 23. marca (TASR) - Spojené štáty uvalili v pondelok sankcie na šéfa mjanmarskej polície a vysokého predstaviteľa tamojšej armády pre brutálne represie proti pokojným demonštrantom. Informovala o tom agentúra AFP.



Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na šéfa mjanmarskej polície Than Hlaina a generálporučíka Aun Soa. Podľa ministerstva sú obaja zodpovední za použitie smrtiacej sily voči demonštrantom protestujúcim proti nedávnemu vojenskému prevratu v Mjanmarsku. Sankcie bránia robiť Američanom finančné transakcie s týmito osobami, ktorým USA zároveň na svojom území zmrazia akékoľvek aktíva.



Ministerstvo financií USA poznamenalo, že na začiatku protestov bezpečnostné sily nepoužívali proti demonštrantom smrtiacu silu. Odkedy sa ale Than Hlain stal 2. februára šéfom polície a námestníkom ministra vnútra, "barmská polícia sa dopustila brutálnych násilných činov proti prodemokratickým demonštrantom," uvádza sa v správe.



Aun So je podľa amerických úradov zase zodpovedný za nasadenie vojakov proti demonštrantom, voči ktorým zakročili pomocou zbraní a taktiky používanej na bojiskách. To podľa amerického rezortu financií demonštruje, že "smrtiaca sila bola proti protestujúcim použitá plánovaným, premysleným a koordinovaným spôsobom".



Sankcie sa tiež týkajú dvoch pechotných divízií zapojených do potlačenia protestov, pripomína AFP.



Americká administratíva už skôr v marci uvalila sankcie na dve dospelé deti hlavného veliteľa mjanmarskej armády Min Aun Hlaina, ktorý sa dostal k moci pri prevrate 1. februára. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken synov tohto generála obvinil aj z toho, že "dlho zneužívali svoj vzťah s veliteľom armády na osobné obohacovanie".



Európska únia v pondelok uvalila sankcie na 11 predstaviteľov Mjanmarska, prevažne vrcholných predstaviteľov armády zodpovedných za februárový vojenský prevrat v krajine a za násilné zásahy voči demonštrantom. Desať z 11 osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie majetku a zákaz cestovania do krajín EÚ, patrí medzi vysokopostavených členov mjanmarskej armády vrátane jej hlavného veliteľa Min Aun Hlaina a jeho zástupcu. Sankcie sú tiež namierené voči šéfovi tamojšej volebnej komisie, ktorý sa podieľal na anulovaní vlaňajších parlamentných volieb.