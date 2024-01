Po Európe môže zadarmo cestovať vyše 36.000 Európanov vo veku 18 rokov

Brusel 9. januára (TASR) - Vďaka iniciatíve DiscoverEU bude od marca 2024 do mája 2025 celkovo 36.318 Európanov vo veku 18 rokov, z toho 561 zo Slovenska, môcť využiť bezplatný cestovný lístok, aby preskúmali rozmanitosť Európy, spoznali jej kultúrne dedičstvo a históriu. Potvrdila to v utorok Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia potvrdila, že ide o výber úspešných uchádzačov, ktorí sa prihlásili do vlaňajšieho októbrového kola DiscoverEU, iniciatívy financovanej v rámci programu Erasmus+. Úspešní uchádzači už od utorka dostávajú potrebné informácie o možnosti cestovania zadarmo po Európe, pričom uprednostňovaná je najmä cesta železnicou.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanovová v správe pre médiá uviedla, že DiscoverEU je "jedinečnou príležitosťou vydať sa na nezabudnuteľnú cestu naprieč Európou, kde každá zastávka vytvára nové vzťahy a zdôrazňuje mnohostrannú krásu Európy".



Najnovšie kolo podávania žiadostí do programu DiscoverEU bolo otvorené pre mladých ľudí z členských štátov EÚ, ako aj z krajín pridružených k programu Erasmus+, narodených od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. Celkovo sa do októbrového kola prihlásilo 144.038 mladých ľudí z 33 európskych krajín, zo Slovenska prišlo 1132 prihlášok. Najvyšší záujem o cestovanie zadarmo po Európe prejavili mladí Španieli (33.663 prihlášok), Turci (29.339), Poliaci (19.039) a Taliani (18.825). Najmenší záujem mali mladí ľudia z Lichtenštanjska (17), Luxemburska (73) a Malty (97).



Komisia pripomenula, že program DiscoverEU zahŕňa aj vzdelávací rozmer s informačnými školeniami pred odchodom alebo stretnutiami po celej Európe. Mladí účastníci sa môžu pripojiť k oficiálnej facebookovej skupine #DiscoverEU a spojiť sa s komunitou DiscoverEU.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)