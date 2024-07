Po eurovoľbách počet žien v EP klesol zo 40 na 38,5 percenta

Brusel 29. júla (TASR) - Júnové voľby do Európskeho parlamentu (EP) zaistili menej žien v novom zákonodarnom zbore EÚ ako v predošlom päťročnom období. Na pondelňajšiu analýzu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR.



Od roku 1979, kedy začal zasadať europarlament, sa podiel žien v tejto inštitúcii zvyšoval, no v roku 2024 sa tento trend zastavil. Len 38,5 percenta europoslancov - 277 zo 719 potvrdených zákonodarcov - tvoria ženy, čo je pokles zo 40 percent po eurovoľbách v roku 2019.



Pomer pohlaví v politických skupinách EP zostal relatívne stabilný, s výnimkou frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorá zaznamenala pokles z 30 percent z predchádzajúceho volebného obdobia na menej ako 22 percent (17 zo 78 členov tvoria ženy).



Liberálne a ľavicovo orientované skupiny zaznamenali podiel žien nad priemerom EP - od 43 percent v skupine socialistov a demokratov (S&D) po 51 percent v skupine Zelených.



Podiel žien v Európskej ľudovej strane (EPP) a v extrémne pravicových frakciách klesol pod priemer - ženy tvoria iba 37 percent skupiny EPP a iba 32 percent krajne pravicovej frakcie Európa suverénnych národov (ESN). Lepšia rodová vyváženosť je v skupine Patrioti pre Európu (PfE), kde ženy mierne presiahli celkový priemer zastúpenia v EP.



Pokiaľ ide o členstvo vo výboroch, muži dominujú najmä vo výboroch pre ústavné veci, rozpočtovú kontrolu, dane a zahraničné veci. Podiel žien v uvedených výboroch je pod 20 percentami. Naopak, ženy sú nadmerne zastúpené vo výboroch pre vnútorný trh, kultúru a vzdelávanie, zamestnanosť a sociálne veci a pre práva a rovnosť žien.



Slovensko patrí medzi národné delegácie s rodovým vyvážením zastúpenia v EP, keď sedem z 15 členov EP sú ženy.



Politico upozornil, že bojovníci za práva žien vyjadrili sklamanie nad znížením zastúpenia žien v europarlamente. "Je to znepokojujúce, najmä ak vezmeme do úvahy, že pomerne významná časť europoslancov sedí v politických zoskupeniach, o ktorých je známe, že sú nepriateľské voči právam žien a rodovej rovnosti," uviedla Jéromine Andolfattová, referentka pre politiku Európskej ženskej lobby, najväčšej zastrešujúcej organizácie ženských združení v EÚ, ktorá úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)