Po explózii na juhokórejskej lodi v Hormuzskom prielive hlásia požiar
Americká armáda v pondelok uviedla, že dva torpédoborce už vstúpili do Perzského zálivu s cieľom prelomiť iránsku blokádu a že dve americké obchodné lode preplávali Hormuzským prielivom.
Soul 4. mája (TASR) - Vláda v Soule v pondelok uviedla, že na juhokórejskej lodi kotviacej v Hormuzskom prielive zaznamenali výbuch a následne vypukol požiar. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a YNA.
Podľa ministerstva zahraničných vecí okolo 20.40 juhokórejského času (13.22 SEČL) „došlo k výbuchu a požiaru na lodi prevádzkovanej juhokórejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov v Hormuzskom prielive“. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených.
Americký prezident Donald Trump v noci na sieti Truth Social napísal, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Ten iránske sily prakticky blokujú od americko-izraelských útokov na Irán koncom februára.
Americká armáda v pondelok uviedla, že dva torpédoborce už vstúpili do Perzského zálivu s cieľom prelomiť iránsku blokádu a že dve americké obchodné lode preplávali Hormuzským prielivom.
