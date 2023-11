Po Fínsku je pripravené uzavrieť hranicu s Ruskom aj Estónsko

Tallinn 30. novembra (TASR) - Estónsko v stredu oznámilo, že je pripravené uzatvoriť svoju hranicu s Ruskom - krátko po tom, čo sa k podobnému kroku odhodlalo aj Fínsko. Tallinn sa odvolal na potenciálnu hrozbu zo strany svojho východného suseda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna uviedol, že situácia na hranici Ruska s Fínskom, kde sa v uplynulých týždňoch zvýšil počet migrantov bez dokumentov, je "do očí bijúci hybridný útok podniknutý Ruskom".



Z vyhlásenia rezortu estónskej diplomacie vyplýva, že podľa Tsahknu je Estónsko "pripravené uzatvoriť svoju hranicu s Ruskom a brániť sa voči akýmkoľvek hybridným útokom".



Bývalá sovietska republika Estónsko je v súčasnosti neochvejným podporovateľom Ukrajiny v jej boji proti ruskej invázii, pripomína AFP.



"Ide o ďalší dôkaz, že Rusko nebojuje len na Ukrajine; predstavuje hrozbu aj pre ostatné krajiny svojimi hybridnými útokmi," povedal ďalej Tsahkna v súvislosti so situáciou vo Fínsku. Jeho vyjadrenia odzneli na rokovaní pobaltských a severských ministrov v Bruseli. Vo vyhlásení estónskej vlády sa ďalej uvádza, že sa ministri na tejto schôdzke zhodli na pripravenosti pomôcť Fínsku, keď to bude nevyhnutné.



Fínsko v utorok vyhlásilo, že uzatvára svoj posledný hraničný priechod na 1340-kilometrovej spoločnej hranici s Ruskom. Fínske a estónske hranice s Ruskom sú vonkajšími hranicami Európskej únie i Severoatlantickej aliancie (NATO).