Po Gyurcsányovi zvolili za predsedníčku demokratov Kláru Dobrevovú

Budapešť 2. júna (TASR) - Predsedníčkou maďarskej opozičnej Demokratickej koalície (DK) sa stala poslankyňa Európskeho parlamentu Klára Dobrevová po tom, čo bývalý predseda maďarskej vlády a predseda DK Ferenc Gyurcsány 8. mája odstúpil zo všetkých verejných funkcií. Server nepszava.hu s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie DK uviedol, že Dobrevová bola jedinou kandidátkou na tento post, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na online voľbách sa od 28. mája do 1. júna zúčastnilo rekordných 66,65 percenta členov DK. Za Dobrevovú hlasovalo 99,45 percenta hlasujúcich. Nová predsedníčka usporiada v utorok svoju prvú tlačovú konferenciu.



Dobrevová 8. mája tiež oznámila, že Gyurcsány odchádza aj do dôchodku a že sa s ňou rozvádza.



Gyurcsány a jeho stranícky kolegovia založili DK 23. októbra 2011. Predsedom strany bol až do 8. mája. S Dobrevovou sa stretli v auguste 1994 vo vládnom rezorte v Balatonőszöde. O dva mesiace neskôr Gyurcsány opustil svoju vtedajšiu rodinu a oženil sa s Dobrevovou. Z ich manželstva sa narodili tri deti.



Gyurcsány bol predsedom vlády Maďarskej republiky. Na túto pozíciu ho 25. augusta 2004 nominovala jeho vtedajšia Maďarská socialistická strana (MSZP) po tom, ako premiér Péter Medgyessy odstúpil pre nezhody s koaličným partnerom. Gyurcsány bol zvolený za predsedu vlády 29. septembra 2004 na základe parlamentného hlasovania, v ktorom 197 hlasovalo za, 12 proti, pričom najväčšia opozičná strana Fidesz v parlamente nehlasovala.



Svoju koalíciu priviedol k víťazstvu opäť v parlamentných voľbách v roku 2006, čím si znova zabezpečil kreslo predsedu vlády. Predsedom strany sa stal 24. februára 2007 so ziskom 89 percent hlasov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)