SPOLOČNOSŤ AIRBUS HLÁSI CHYBU: Skontrolovať musia tisíce lietadiel
Firma ďalej uviedla, že si je vedomá toho, že toto opatrenie spôsobí narušenie letových poriadkov a za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlnila.
Toulouse 28. novembra (TASR) — Spoločnosť Airbus v piatok oznámila, že musí vykonať aktualizáciu softvéru v niektorých zo svojich lietadiel radu A320. Nedávny incident s týmto modelom totiž odhalil, že intenzívne slnečné žiarenie môže poškodiť údaje, ktoré sú kľúčové pre fungovanie systémov riadenia letu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
„Spoločnosť Airbus identifikovala značný počet lietadiel radu A320, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke a ktorých by sa mohla aktualizácia týkať,“ píše sa vo vyhlásení Airbusu. Ten v spolupráci s leteckými úradmi vyzval letecké spoločnosti, aby prijali preventívne ochranné opatrenia týkajúce sa softvéru a hardvéru.
Firma ďalej uviedla, že si je vedomá toho, že toto opatrenie spôsobí narušenie letových poriadkov a za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlnila. Zároveň zdôraznila, že bezpečnosť je jej „najvyššou prioritou“.
Airbus neuviedol presný počet lietadiel, ktoré bude potrebné skontrolovať. V prevádzke je približne 11.300 lietadiel radu A320, vrátane 6440 kusov základného modelu A320, ktorý absolvoval prvý let v roku 1987.
Zdroje citované agentúrou Reuters uviedli, že stovky lietadiel budú možno musieť podstúpiť výmenu hardvéru, čo ich z prevádzky vyradí na dlhší čas.
Podľa zdroja agentúry AFP bude aktualizácia softvéru u väčšiny lietadiel trvať „niekoľko hodín“, ale v prípade približne 1000 lietadiel si vyžiada „týždne“.
Podľa agentúry Reuters sa problém týka systému ovládania výškového kormidla a krídelok s názvom ELAC (Elevator and Aileron Computer), ktorý prenáša povely z riadiacej páky pilota do výškoviek v zadnej časti lietadla. Tie zase ovládajú náklon lietadla, čiže uhol sklonu nosa.
Incident spomínaný Airbusom sa stal 30. októbra počas letu z mexického Cancúnu do amerického Newarku. Stroj amerických aerolínií JetBlue musel núdzovo pristáť v Tampe na Floride po tom, čo nečakane stratil výšku, pričom niekoľko ľudí utrpelo zranenie.
Airbus A320 sa vyrába od roku 1988 a je najpredávanejším lietadlom na svete. Do konca septembra sa predalo 12.257 kusov, čo na druhé miesto odsunulo Boeing 737 s 12.254 predanými kusmi.
