Po incidente s hliadkou OSN libanonská polícia zadržala 6 podozrivých
Autor TASR
Bejrút 6. decembra (TASR) - V súvislosti s útokom na mierové sily OSN hliadkujúce na juhu Libanonu tamojšia polícia zadržala šesť podozrivých. K incidentu došlo vo štvrtok, keď šiesti muži jazdiaci na troch mopedoch spustili paľbu smerom na hliadkujúcich vojakov misie OSN v Libanone (UNIFIL). Tento incident si nevyžiadal zranených, pripomenula agentúra AFP.
Libanonská armáda vo svojom vyhlásení zároveň uviedla, že nebude tolerovať útoky na UNIFIL, ktorej jednotky zohrávajú dôležitú stabilizačnú úlohu v oblasti južne od rieky Lítání, neďaleko hranice s Izraelom.
Mierové sily UNIFIL majú od marca 1978 za úlohu pôsobiť ako nárazníková zóna medzi Izraelom a Libanonom. Monitorujú aj prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré bolo uzavreté v novembri 2024 - po viac než rok trvajúcich prestrelkách s Izraelom, ktoré prerástli do vojny. Izrael počas tejto vojny zasadil Hizballáhu tvrdú ranu, keď zabil mnohých vplyvných veliteľov hnutia.
Dohoda o prímerí, ktorú sprostredkoval Washington a jeho emisári, hovorí, že izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Libanonu a organizácia Hizballáh by svojich bojovníkov aj zbrane mala stiahnuť z oblasti južne od rieky Lítaní.
V posledných mesiacoch však Izrael obviňuje Hizballáh zo snahy obnoviť svoje vojenské kapacity. Aj preto napriek prímeriu Izrael v Libanone pokračuje v útokoch na lokality spájané s Hizballáhom.
UNIFIL sa však nedávno sťažoval aj na izraelské jednotky, ktoré strieľali na jeho mierové sily alebo v ich blízkosti.
V stredu sa konali priame rokovania medzi izraelskými a libanonskými civilnými predstaviteľmi. Šlo o prvý kontakt za posledné desaťročia v rámci monitorovania prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh.
