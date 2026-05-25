Po incidente s neznámou látkou sa zranilo asi 20 ľudí

Na snímke výhľad na mesto Tokio. Foto: TASR/AP

Prišlo k nemu v nákupnom komplexe v centre Tokia, kde muž nastriekal neznámu látku.

Autor TASR
Tokio 25. mája (TASR) - Približne 20 ľudí bolo v pondelok zranených v nákupnom komplexe v centre Tokia, kde muž nastriekal neznámu látku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca tokijskej polície pre agentúru AFP uviedol, že muž látku nastriekal na bankomat na prízemí budovy. Miestni hasiči uviedli, že dostali hlásenie o zápachu v obchodnom centre a poranenia utrpelo približne 20 ľudí.

Cesty v okolí budovy v obchodnej štvrti Ginza boli po incidente uzavreté. Podľa informácií japonskej verejnoprávnej televízie NHK sa poranenia u ľudí zdajú byť ľahké.

Reportér AFP na mieste činu videl, ako dvoch ľudí na nosidlách nakladali do sanitky, zatiaľ čo hasiči a úradníci oblečení v ochranných oblekoch prevážali ľudí z nákupného centra do špecializovaných vozidiel, aby ich vyšetrili.
