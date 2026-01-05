Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po incidente v rezidencii J.D. Vancea podľa médií zadržali jednu osobu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z predbežných správ vyplýva, že Vanceovci neboli v čase incidentu doma a zadržanej osobe sa pravdepodobne nepodarilo vstúpiť do domu.

Autor TASR
Washington 5. januára (TASR) - Po incidente v rezidencii viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vancea v štáte Ohio vzali do väzby jednu osobu. O prebiehajúcom vyšetrovaní informoval v pondelok televíziu CNN zdroj z federálnych bezpečnostných zložiek, píše TASR.

Z predbežných správ vyplýva, že Vanceovci neboli v čase incidentu doma a zadržanej osobe sa pravdepodobne nepodarilo vstúpiť do domu.

Fotografie z miestnych spravodajských zdrojov ukázali poškodené okná domu, no CNN zdôrazňuje, že v tejto fáze vyšetrovania nie je jasné, čo sa presne stalo.

Televízia kontaktovala Biely dom aj spravodajskú službu USA so žiadosťou o vyjadrenie. Podľa zdroja CNN úrady vyšetrujú, či bol cieľom zadržanej osoby Vance osobne alebo jeho rodina.
