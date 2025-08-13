< sekcia Zahraničie
Po invázii medúz obnovili prevádzku bloku elektrárne vo Francúzsku
Tri bloky elektrárne boli automaticky odstavené v nedeľu večer, štvrtý v pondelok ráno.
Autor TASR
Lille 13. augusta (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť EDF v stredu oznámila spustenie prvého reaktora jadrovej elektrárne Gravelines, ktorá je od pondelka odstavená kvôli masívnemu výskytu medúz vo filtračných bubnoch čerpacích staníc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Tri bloky elektrárne boli automaticky odstavené v nedeľu večer, štvrtý v pondelok ráno, uviedla EDF. Odstávka nemala žiadny vplyv na bezpečnosť zariadení a personálu, ani na životné prostredie, doplnila EDF na svojej webovej stránke.
Tieto odstávky boli výsledkom nepredvídateľného výskytu medúz v morskej vode používanej na chladenie reaktorov. EDF podotkla, že ide o mimoriadne zriedkavý incident.
Ďalšie dva bloky elektrárne dočasne nefungujú z dôvodu plánovanej údržby.
Gravelines, ktorá sa nachádza na pobreží Severného mora neďaleko prístavného mesta Dunkerque, je najväčšou jadrovou elektrárňou v západnej Európe so šiestimi tlakovodnými reaktormi, z ktorých každý vyrába 900 megawattov elektriny.
V elektrárni Gravelins došlo k narušeniu výroby elektriny v dôsledku výskytu medúz aj v 90. rokoch 20. storočia. Rovnaký jav sa v roku 2010 vyskytol aj v Spojených štátoch, Škótsku, Švédsku a Japonsku.
Celosvetové rozšírenie týchto morských živočíchov je spôsobené niekoľkými faktormi vrátane otepľovania oceánov a zmien klímy, ako aj nadmerným rybolovom, ktorý eliminuje niektorých priamych predátorov medúz, napr. tuniakov.
„Medúzy sa rozmnožujú rýchlejšie, keď je voda teplejšia, a pretože oblasti ako Severné more sa otepľujú, reprodukčné obdobie sa stále predlžuje,“ uviedol Derek Wright, konzultant v oblasti morskej biológie z americkej Národnej správy pre oceány a atmosféru.
Tri bloky elektrárne boli automaticky odstavené v nedeľu večer, štvrtý v pondelok ráno, uviedla EDF. Odstávka nemala žiadny vplyv na bezpečnosť zariadení a personálu, ani na životné prostredie, doplnila EDF na svojej webovej stránke.
Tieto odstávky boli výsledkom nepredvídateľného výskytu medúz v morskej vode používanej na chladenie reaktorov. EDF podotkla, že ide o mimoriadne zriedkavý incident.
Ďalšie dva bloky elektrárne dočasne nefungujú z dôvodu plánovanej údržby.
Gravelines, ktorá sa nachádza na pobreží Severného mora neďaleko prístavného mesta Dunkerque, je najväčšou jadrovou elektrárňou v západnej Európe so šiestimi tlakovodnými reaktormi, z ktorých každý vyrába 900 megawattov elektriny.
V elektrárni Gravelins došlo k narušeniu výroby elektriny v dôsledku výskytu medúz aj v 90. rokoch 20. storočia. Rovnaký jav sa v roku 2010 vyskytol aj v Spojených štátoch, Škótsku, Švédsku a Japonsku.
Celosvetové rozšírenie týchto morských živočíchov je spôsobené niekoľkými faktormi vrátane otepľovania oceánov a zmien klímy, ako aj nadmerným rybolovom, ktorý eliminuje niektorých priamych predátorov medúz, napr. tuniakov.
„Medúzy sa rozmnožujú rýchlejšie, keď je voda teplejšia, a pretože oblasti ako Severné more sa otepľujú, reprodukčné obdobie sa stále predlžuje,“ uviedol Derek Wright, konzultant v oblasti morskej biológie z americkej Národnej správy pre oceány a atmosféru.