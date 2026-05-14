Po invázii na Ukrajinu sa v Rusku znížil počet väzňov
Rusko počas svojej ofenzívy na Ukrajine čelí nedostatku pracovnej sily, keďže státisíce mužov sú na fronte a ďalší z krajiny ušli, aby sa vyhli mobilizácii.
Autor TASR
Moskva 14. mája (TASR) - Počet väzňov v Rusku sa za posledných päť rokov znížil o viac než 180.000. Čiastočne ide o dôsledok toho, že časť odsúdených podpísala zmluvu s armádou a odchádza bojovať do vojny proti Ukrajine.
Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, prakticky od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ruské vojenské úrady robia medzi väzňami intenzívny nábor do armády. Zmluvy o službe v armáde podpisujú aj s osobami odsúdenými za závažné trestné činy, ktorým sa trest odpustí, ak prežijú front.
Rusko, ktoré má rozsiahlu sieť väzníc zdedenú zo sovietskych čias, patrí medzi krajiny s najväčším počtom väzňov na svete, hoci tento počet v posledných 20 rokoch klesá.
Riaditeľ Federálnej väzenskej služby Ruskej federácie (FSIN) Arkadij Gostiev vo štvrtok uviedol, že na konci roka 2021 bolo v Rusku 465.000 väzňov, teraz ich je 282.000 vrátane približne 85.000 vo vyšetrovacej väzbe. Ide o pokles o takmer 40 percent.
Podľa Gostieva tento pokles možno čiastočne pripísať náboru do armády, ale aj nárastu používania podmienečných trestov a iných foriem trestov bez nepodmienečného odňatia slobody. Dodal, že väzni sú čoraz viac využívaní i na prácu vo vojenskej výrobe, čo je forma práce, akú vykonávali aj väzni v pracovných táboroch za sovietskych čias.
Gostiev informoval, že tento rok pre potreby armády vyčlenili ďalších 16.000 väzňov. „Vyrábame tovary pre špeciálnu vojenskú operáciu (SVO) v hodnote približne 5,5 miliardy rubľov (64 miliónov eur),“ uviedol Gostiev, pričom použil slovné spojenie SVO, ktorým v Rusku označujú vojnu rozpútanú proti Ukrajine. Dodal, že objem výroby vo väzenských zariadeniach v roku 2025 dosiahol 47 miliárd rubľov (550 miliónov eur), nespresnil však, aká časť tejto sumy pripadá na potreby armády.
