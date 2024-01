Po iránskom útoku v Kurdistane Irak stiahol z Teheránu veľvyslanca

Bagdad 16. januára (TASR) - Irak v utorok oznámil stiahnutie svojho veľvyslanca v Teheráne na konzultácie do Bagdadu. Udialo sa to v reakcii na raketové útoky na autonómny región Kurdistan, ktoré podnikli Iránske revolučné gardy, informovala agentúra AFP.



Iracké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že veľvyslanca Násira Abdala Muhsína povoláva na konzultácie do Bagdadu v súvislosti s iránskymi útokmi na metropolu autonómnej oblasti Kurdistan - na mesto Arbíl - z noci na utorok, ktoré si vyžiadali obete na životoch i zranených.



Predtým iracká vláda odsúdila raketové útoky susedného Iránu zamerané údajne na protiteheránske skupiny a izraelskú "špionážnu centrálu" v jeho autonómnom regióne Kurdistan. Podľa Bagdadu ide o útoky na suverenitu Iraku. Rovnako vzniknutú situáciu hodnotí aj predseda vlády irackého Kurdistanu Masrúr Barzán.



Vo vyhlásení irackého ministerstvo zahraničných vecí sa okrem toho uvádza, že iracké vedenie podnikne všetky potrebné právne kroky - vrátane podania sťažnosti Bezpečnostnej rade OSN.



Pri útoku iránskych revolučných gárd na Arbíl zahynuli najmenej štyria civilisti a šiesti ďalší utrpeli zranenia.



Medzi obeťami je aj kurdský podnikateľ a niekoľko členov jeho rodiny, ktorí zahynuli, keď ich dom zasiahla najmenej jedna zo striel. Tento podnikateľ mal blízko k vládnucemu klanu Barzáníovcov a vlastnil firmy s veľkými realitnými projektmi v Kurdistane.



Ďalšia raketa dopadla na dom vysokého predstaviteľa kurdskej spravodajskej služby. Zásah dostalo aj centrum kurdských tajných služieb v Arbíle, kde v dôsledku série útokov pozastavili aj premávku na miestnom letisku.



Iránske Revolučné gardy v noci na utorok oznámili, že zaútočili na "teroristické" ciele v severnom Iraku, a to v odvete za zabitie veliteľov gárd Izraelom.



Rakety údajne zničili "špionážnu centrálu" izraelskej tajnej služby Mosad v Arbíle, uviedla v utorok oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na Revolučné gardy.