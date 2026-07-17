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Po izraelskom nálete v Pásme Gazy hlásia osem mŕtvych a 22 zranených

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Palestínčania kráčajú okolo trosiek zničených budov po izraelských leteckých útokoch v utečeneckom tábore al-Maghazi, v centrálnom Pásme Gazy vo štvrtok 16. júla 2026. Foto: TASR/AP

Pre obmedzenia uvalené na médiá a obmedzený prístup do Pásma Gazy nie je možné údaje o obetiach ani priebeh všetkých udalostí nezávisle overiť.

Autor TASR
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Gaza 17. júla (TASR) - Pri izraelskom leteckom útoku v centrálnej časti Pásma Gazy zahynulo v piatok podľa tamojších úradov osem ľudí. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla teroristickú bunku militantného hnutia Islamský džihád a tvrdenia o civilných obetiach preveruje, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Úder zasiahol oblasť trhu v utečeneckom tábore Nusajrát počas pohrebného sprievodu, uviedol hovorca palestínskej civilnej obrany Mahmúd Basal. Nemocnica oznámila, že prijala telá ôsmich ľudí a ošetrila ďalších 22 zranených.

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zostáva v platnosti, násilie v Pásme Gazy sa však podľa AFP úplne nezastavilo. Rokovania o trvalom ukončení vojny zároveň stagnujú.

Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré funguje pod správou Hamasu a ktorého údaje podľa OSN možno považovať za spoľahlivé, bolo od začiatku prímeria vlani v októbri zabitých najmenej 1127 Palestínčanov. Izraelská armáda uviedla, že v rovnakom období prišla o piatich vojakov a jedného civilistu.

Pre obmedzenia uvalené na médiá a obmedzený prístup do Pásma Gazy nie je možné údaje o obetiach ani priebeh všetkých udalostí nezávisle overiť.
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