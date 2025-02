Po izraelskom útoku na vozidlo v Pásme Gazy hlásia štyroch zranených

Gaza 2. februára (TASR) - Najmenej štyria Palestínčania v nedeľu utrpeli zranenia pri izraelskom útoku na vozidlo v centrálnej časti Pásma Gazy. S odvolaním sa na miestnych zdravotníkov o tom informovala agentúra Reuters. Izraelská armáda tvrdí, že pálila na podozrivé vozidlo, ktoré smerovalo mimo kontrolnej trasy stanovenej v dohode o prímerí s militantným hnutím Hamas, píše TASR.



Zdravotníci pôvodne oznámili, že pri údere na vozidlo na pobrežnej ceste západne od utečeneckého tábora Nusajrát zahynul chlapec, napokon sa im ho ale podarilo oživiť.



Izraelská armáda sa vo vyhlásení o dôsledkoch útoku či prípadných obetiach nezmienila, uviedla iba, že je pripravená na akýkoľvek scenár a bude pokračovať v prijímaní potrebných opatrení pre ochranu svojich vojakov.



Od 19. januára, keď vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, prišlo v dôsledku izraelskej paľby o život už niekoľko Palestínčanov, pripomína Reuters.



Izrael tvrdí, že jeho sily paľbu spustili v prípadoch, keď údajne podozrivé a niekedy ozbrojené osoby predstavovali riziko pre vojakov rozmiestnených v určitých oblastiach Pásma Gazy, ako to stanovuje daná dohoda. Hamas tieto incidenty označuje za porušenie prímeria.



Dohoda pozostáva z troch fáz. V prvej fáze Hamas v priebehu 42 dní prepustí 33 rukojemníkov. Prepustené by mali byť všetky ženy vrátane vojačiek, deti a muži starší ako 50 rokov. Z 33 sa doteraz na slobodu dostalo 18. Izrael zase prepustí 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných osôb.



Druhá fáza by mala zahŕňať prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy. Rokovania o tejto fáze sa začnú v utorok.



Tretia a záverečná fáza zahŕňa obnovu palestínskej enklávy a odovzdanie zvyšných tiel rukojemníkov. Na túto úlohu budú dohliadať Egypt, Katar a OSN.



Hamas v nedeľu obvinil Izrael z prieťahov pri plnení humanitárnej časti dohody a uviedol, že izraelská strana ešte stále nepovolila vstup potrebných zdravotníckych, humanitárnych, palivových a rekonštrukčných dodávok podľa dohody. Podľa hovorcu hnutia Házima Kásima sú najviac potrebné stany, pohonné hmoty, potraviny a ťažké stroje.