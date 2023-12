Po izraelských útokoch na juhu Gazy hlásia najmenej 20 obetí

Gaza 19. decembra (TASR) - Najmenej 20 Palestínčanov prišlo o život po tom, ako izraelské rakety a lietadlá zasiahli tri domy v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na utorkové oznámenie zdravotníckych úradov v tejto enkláve.



Desaťtisíce vysídlených Palestínčanov sa uchýlili do okolia mesta Rafah ležiaceho na hraniciach Gazy s Egyptom v úsilí ujsť pred izraelským bombardovaním, píše Reuters.



Obyvatelia mesta Chán Júnis v južnej časti palestínskej enklávy v utorok hlásili ostré boje medzi militantmi z hnutia Hamas a izraelskými vojakmi. Izraelské tanky a lietadlá podľa nich útočili na oblasti v okolí centra mesta.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok kritizovala Izrael za zničenie nemocnice Kamala Adwana na severe Pásma Gazy. "Nemôžeme si dovoliť stratiť žiadnu nemocnicu," uviedol predstaviteľ WHO pre palestínske územia Richard Peeperkorn. Podľa Izraela sa v tejto nemocnici nachádzalo veliteľské a riadiace centrum Hamasu.



Nebezpečenstvo súvisiace s bojmi podľa Peeperkorna hrozí aj približne 4000 vysídleným osobám, ktoré sa nachádzajú v okolí zdravotníckeho zariadenia v Chán Júnis.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že od začiatku konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hamas prišlo o život viac než 19.453 Palestínčanov a ďalších vyše 52.200 utrpelo zranenia.



Izrael trvá na tom, že za masové civilné obete na palestínskom území je zodpovedný Hamas. Túto militantnú skupinu obviňuje, že využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera.



Vojna sa začala po tom, čo ozbrojenci Hamasu 7. októbra zaútočili na oblasti na juhu Izraela. O život vtedy prišlo približne 1200 ľudí a militanti do Pásma Gazy odvliekli okolo 240 rukojemníkov.