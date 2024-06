Po izraelských útokoch na stanové tábory v Pásme Gazy zomrelo 25 ľudí

Gaza 22. júna (TASR) - Najmenej 25 ľudí zahynulo a ďalších 50 bolo zranených pri piatkových útokoch Izraela na stany pre vysídlených Palestínčanov, ktorí sa ukrývali v južnej Gaze, uviedlo ministerstvo zdravotníctva Gazy a záchranné zložky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Svedkovia, ktorých príbuzní zahynuli pri jednom z bombardovaní blízko poľnej nemocnice Červeného kríža, uviedli, že izraelské jednotky vypálili druhú salvu, ktorá zabila ľudí, ktorí vyšli von zo svojich stanov.



Miesta útokov, uvádzané tamojšou civilnou obranou, sa zdajú byť tesne mimo Izraelom vyhradenej bezpečnej zóny na pobreží Stredozemného mora v Gaze. Izraelská armáda (IDF) uviedla, že udalosť preveruje, no "neexistuje žiaden náznak, že by IDF zaútočila vo vnútri bezpečnej zóny".



Izrael pokračuje vo vojenskej operácii v Rafahu, kde viac ako milión Palestínčanov hľadalo útočisko pred bojmi v iných častiach Gazy. Väčšina civilistov už z Rafahu utiekla, no OSN tvrdí, že žiadne miesto v Gaze nie je bezpečné a humanitárne podmienky sú zúfalé, keďže rodiny sa ukrývajú v stanoch a stiesnených bytoch.



Akútny nedostatok potravín v severnej Gaze zvyšuje počet detí trpiacich podvýživou, povedal v piatok šéf veľkej nemocnice, ktorej personál doteraz ošetril približne 250 podvyživených detí. Palestínčania čelia rozsiahlemu hladu, keďže vojna do značnej miery prerušila prísun potravín, liekov a základného tovaru do Gazy, ktorá je teraz úplne závislá od pomoci.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po 7. októbri 2023, keď palestínske komandá bezprecedentným spôsobom zaútočili na juh Izraela, kde zabili približne 1200 ľudí a ďalších vyše 250 odvliekli do pobrežnej enklávy. Izraelská armáda v odvete spustila rozsiahlu ofenzívu, ktorá si dosiaľ podľa gazských úradov vyžiadala už vyše 36.000 obetí, väčšinou žien a detí.