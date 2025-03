Po izraelských útokoch v Libanone hlásia dve obete a osem zranených

Bejrút 22. marca (TASR) - Izraelská armáda v sobotu uviedla, že zasiahla niekoľko oblastí na juhu Libanonu po tom, čo premiér Benjamin Netanjahu nariadil zasiahnuť "desiatky teroristických cieľov" v Libanone v reakcii na odpálenie rakiet na Izrael. Libanonské hnutie Hizballáh poprelo zodpovednosť za raketový útok. Podľa libanonskej tlačovej agentúry (NNA) pri izraelských útokoch zahynuli dve osoby a osem ďalších utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Armáda ráno oznámila, že pri svojich hraniciach na severe Izraela zachytila tri rakety vypálené z libanonskej oblasti. Podľa AP ide o najväčšie útoky od začiatku prímeria v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti 27. novembra 2024. Obe strany sa však po celý čas obviňujú zo vzájomného porušovania tohto prímeria.



"V reakcii na vystrelenie rakiet na Izrael, ku ktorému došlo dnes ráno, premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Jisrael Kac nariadili (armáde), aby rázne zasiahla proti desiatkam teroristických cieľov v Libanone," uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.



Raketový útok na Izrael je podľa armády "hrubým porušením dohôd medzi Izraelom a Libanonom a priamou hrozbou pre izraelských občanov", informuje portál The Times of Israel (TOI).



Armáda následne vyhlásila, že zasiahla "desiatky raketometov Hizballáhu a veliteľské centrum, z ktorého teroristi Hizballáhu operovali v južnom Libanone".



Libanonský premiér Nawáf Salám po tom, čo Izrael prisľúbil odvetu za cezhraničné útoky varoval, že Libanonu hrozí, že bude zatiahnutý do "novej vojny, ktorá prinesie Libanonu a libanonskému ľudu nešťastie".



NNA s odvolaním na libanonské ministerstvo zdravotníctva informovala, že najnovšie útoky si vyžiadali dve obete a osem zranených. Medzi zranenými sú aj dve deti.



Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) vyjadrili znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím.



Hizballáh medzičasom uviedol, že nenesie zodpovednosť za vypálenie rakiet na Izrael. Obvinenie Izraela označil za "zámienky pre pokračujúce útoky na Libanon".