Španielsky cestovný ruch zažil kolaps, chystá sa na slabé leto

Madrid 13. júna (TASR) - Turistický priemysel je dôležitým motorom španielskej ekonomiky. Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené blokády ho však na jar, keď sa v podstate začína nová sezóna, zrazili na kolená. A celkové vyhliadky odvetvia v tomto roku sú slabé napriek uvoľňovaniu blokád a opatrnému otváraniu hraníc.



Najnovšie údaje španielskeho štatistického úradu INE ukázali, že turistický priemysel v máji takmer stagnoval po aprílovom úplnom kolapse.



Hotely už síce zaznamenali mierny nárast rezervácií na júl a august, ale to je málo na zotavenie sektora vzhľadom na to, že v apríli nenavštívil Španielsko žiadny zahraničný turista. Zdroje z oblasti pohostinstva odhadujú, že v lete bude otvorená len zhruba polovica všetkých hotelov v Španielsku a s veľmi nízkou obsadenosťou.



„Miesta, ktoré sú zvyčajne v lete na 80 % alebo 90 % plné, budú mať obsadenosť približne 25 %,“ predpovedajú poprední predstavitelia sektora.



Od polovice marca, keď španielska vláda vyhlásila núdzový stav v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu, sa cestovný ruch ocitol v „kóme“. V apríli nebol otvorený ani jeden hotel. Polovica zo všetkých pracovníkov v Španielsku, ktorých firmy dočasne prepustili, je z odvetvia cestovného ruchu.



Začiatkom tohto týždňa INE oficiálne potvrdil, že aprílové turistické výdavky boli nulové, keďže do krajiny nepricestoval ani jeden zahraničný návštevník.



Tento 100 % pokles príjmov predstavuje vážny úder pre hospodárstvo, pretože cestovný ruch sa podieľa viac ako 12 % na hrubom domácom produkte (HDP) Španielska.



„A vyzerá to tak, že aj hlavná letná sezóna bude výrazne iná ako po iné roky,“ hovorí Antonio Catalán, vedúci hotelového reťazca AC spoločnosti Marriott. Podobný názor má aj José Luis Zoreda, podpredseda španielskej turistickej lobistickej skupiny Exceltur, podľa ktorého sa „tohtoročná sezóna ani len nepriblíži k vlaňajšej“.



Zdroje z hotelového reťazca NH uviedli, že v lete otvoria len približne 55 % zo svojich hotelov po celom svete, pričom v Španielsku majú 60 hotelov. A hovorca hotelovej skupiny Iberostar potvrdil, že očakáva otvorenie iba 25 % hotelov.



Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu je Španielsko druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta po Francúzsku. Španielska vláda už oznámila, že otvorí hranice vybraným zahraničným turistom od 1. júla a povinná 14-dňová karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia sa v tento deň skončí. Odvetvie cestovného ruchu však vyzvalo vládu, aby urobila viac.



Ministerka cestovného ruchu Reyes Marotová minulý týždeň navrhla, aby Európska únia otvorila cestovné koridory medzi regiónmi Únie, ktoré dostali šírenie nového koronavírusu pod kontrolu.



A zdroje z hotelierstva upozorňujú, že je stále potrebné špecifikovať, za akých podmienok môžu prichádzať zahraniční návštevníci a ako sa budú môcť pohybovať obyvatelia Španielska v rámci jednotlivých provincií, v ktorých sa reštrikcie uvoľňujú odlišným tempom.



Ako zdôraznili vedúci predstavitelia lobistickej skupiny Exceltur, každý týždeň bez turistov v lete povedie k stratám vo výške 5 miliárd eur.