Po kauze Griveaux politici volajú po rešpektovaní súkromia

Paríž 14. februára (TASR) - Kandidát francúzskej vládnej strany Republika v pohybe (LREM) Benjamin Griveaux, ktorý sa v piatok stiahol z marcových volieb parížskeho primátora, konzultoval svoje rozhodnutie s prezidentom Emmanuelom Macronom.



Príčinou Griveauxovho odstúpenia bolo zverejnenie kompromitujúceho videa a záznamov rozhovoru so sexuálnym podtónom, ktorý mal s nemenovanou mladou ženou.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Griveaux pomáhal Macronovi pri zakladaní momentálne vo Francúzsku vládnucej strany LREM.



Marcon si neskôr Griveauxa vybral ako kandidáta na post primátora Paríža v marcových komunálnych voľbách. Táto nominácia vyvolala v radoch LREM rozkol, keďže existoval aj ďalší možný kandidát Cédric Villani. Macron ho následne požiadal, aby svoju kandidatúru stiahol. Villani to však odmietol, čo malo za následok jeho vylúčenie z LREM.



Napriek tomu, že Macron bol v prezidentských voľbách v Paríži jednoznačným víťazom, Griveauxovi sa v kampani nedarilo a v prieskumoch bol až na treťom mieste, za súčasnou primátorkou Anne Hidalgovou a exministerkou Rachidou Datiovou.



Práve v piatok sa malo zísť vedenie LREM na konferencii o stratégii pred komunálnymi voľbami. Zúčastniť sa na nej mal aj Griveaux, dodal portál France Info.



Zverejnenie kompromitujúcich materiálov vyvolalo vo Francúzsku kritiku i polemiku o práve politikov na ochranu svojho súkromia.



Villani ich zverejnenie označil za "odsúdeniahodný útok", ktorý je "vážnou hrozbou pre našu demokraciu". Okrem toho vyjadril Griveauxovi a jeho rodine svoju podporu.



Socialistická parížska primátorka Hidalgová vo svojej reakcii na Griveauxovu kauzu vyzvala na "rešpektovanie súkromia i ľudí" ako takých.



Podporu Griveauxovi vyjadrili aj ďalší politici, ktorí kritizujú zverejnenie kompromitujúcich materiálov.



Získanie postu primátora Paríža by pre Macrona malo obrovskú cenu, pretože sa snaží konsolidovať svoju základňu pred svojou očakávanou kandidatúrou v prezidentských voľbách v roku 2022.



Víťazstvo v Paríži by Macronovi tiež pomohlo kompenzovať veľké straty, ktoré hrozia LREM v komunálnych voľbách vo vidieckych oblastiach, kde sa jeho politika stretla s prudkým odporom a mala za následok vznik protestného hnutia tzv. žltých viest.