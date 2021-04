Po Kenzovi podľahol covidu módny návrhár Alber Elbaz

Jeruzalem/Paríž 26. apríla (TASR) – Vo veku 59 rokov zomrel izraelský módny návrhár Alber Elbaz, ktorý pôsobil aj ako umelecký riaditeľ módneho domu Lanvin.



Elbaz zomrel v sobotu v parížskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný pre ochorenie COVID-19. Podľa médií podľahol juhoafrickému variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Denník The Times of Israel v pondelok napísal, že Elbaz dostal už obe dávky vakcíny proti koronavírusu.



Spravodajský portál France Info dodal, že Elbazovo úmrtie je veľkou ranou pre módny priemysel, ktorý pred niekoľkými mesiacmi prišiel o svoju inú ikonu - návrhára Kenza. Aj on, rovnako ako Elbaz, podľahol covidu. Stalo sa tak 4. októbra 2020 v nemocnici Neuilly-sur-Seine vo Francúzsku.



Elbaz, ktorý sa narodil v Maroku, bude pochovaný v Izraeli, kde žijú jeho traja súrodenci.



Ako návrhár bol známy veľmi elegantnými, ženskými modelmi a priekopníckym prístupom k módnym prehliadkam, ktoré mali často atmosféru párty. Obliekal aj známe hollywoodske herečky: Natalie Portmanovú, Cate Blanchettovú či Siennu Millerovú.



Vytvoril tiež koncept elegantných tenisiek so stužkovými šnúrkami, balerínok a robustnej bižutérie, ktoré boli v jeho kolekcii súčasťou každodenného oblečenia v športovom štýle.



Na začiatku svojej kariéry pracoval v New Yorku u amerického návrhára Geoffreyho Beena, neskôr pre módne domy Guy Laroche a Yves Saint Laurent.



Elbaz sa stal pred 20 rokmi celosvetovo známym vďaka svojmu invenčnému pôsobeniu v módnom dome Lanvin, ktorý v rokoch 2001-15 viedol ako kreatívny riaditeľ, pričom značku spájanú prevažne s pánskou módou zmenil na poprednú značku oblečenia pre ženy.



V roku 2015 bol však nečakane odvolaný a dom Lanvin opustil. Po päťročnej pauze, počas ktorej však vytvoril malú kolekciu pre Tod’s a kapsulový rad batožín pre LeSportsac, sériu kozmetiky pre Lancôme a vôňu pre parfumový dom Frédéric Malle, nedávno spustil vlastnú značku AZ Factory - startup pre módu, zábavu a technológie. Svoju prvú kolekciu predstavil v januári tohto roku v Paríži.



Elbazovým cieľom bolo vytvárať funkčnú módu vhodnú pre ľudí „každého veku i veľkosti - od XXS do 4XL" a v cene od 210 eur. Jeho vlajkovou loďou zostali "malé" čierne šaty. Pokiaľ ide o doplnky, základom boli tenisky so špicatou špičkou, ktoré „nohu zdobia ako lodičky".