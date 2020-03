Po kontakte s nakazeným je v izolácii i predseda komisie Africkej únie

Addis Abeba 27. marca (TASR) - Predseda komisie Africkej únie (AÚ) Moussa Faki Mahamat je v domácej izolácii, keďže jeden z členov jeho tímu bol pozitívne testovaný na chorobu COVID-19, ktorú vyvoláva nový koronavírus. S odvolaním sa na zdroje AÚ o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Etiópska ministerka zdravotníctva Lia Tadesseová spresnila, že nakazeným je 72-ročný Mauritánčan, ktorý sa do Addid Abeby - sídla AÚ - vrátil 14. marca z Konžskej demokratickej republiky. Šiestich ľudí, ktorí s ním boli v kontakte, sledujú lekári.



Zdroje AÚ podľa AFP uviedli, že v kontakte s nakazeným bol aj Faki. Podľa týchto zdrojov sú v karanténe okrem iných aj Fakiho "kľúčoví poradcovia".



V reakcii na pandémiu koronavírusu vo svete nariadila Africká únia väčšine svojich zamestnancov, aby pracovali z domu a zrušili nedôležité pracovné cesty. Zamestnancom, ktorí sa do Addis Abeby vracajú z krajín postihnutých koronavírusom SARS-CoV-2, sa odporúča zostať v domácej izolácii.



Etiópia má nateraz potvrdených 16 prípadov ochorenia na COVID-19, ale do stredy tohto týždňa tam bolo vykonaných 576 testov.



Premiér Abiy Ahmed nariadil niekoľko opatrení, ktorých cieľom je zabrániť rozšíreniu koronavírusu, vrátane uzavretia pozemných hraníc a obmedzenia cestovania autobusmi a taxíkmi.



Apeloval tiež na obyvateľov krajiny, aby v osobnom kontakte udržiavali bezpečnú vzdialenosť, čo však podľa AFP väčšina ľudí - aspoň v hlavnom meste Addis Abeba - ignoruje.