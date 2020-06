Po kosovskom prezidentovi zrušil návštevu Washingtonu aj premiér Hoti

Priština 25. júna (TASR) - Kosovský premiér Avdullah Hoti vo štvrtok zrušil svoju plánovanú návštevu Washingtonu, kde sa mal v sobotu zúčastniť na rozhovoroch o normalizácii vzťahov so Srbskom. Informovala o tom agentúra AP.



Hoti zrušil návštevu Bieleho domu po tom, čo kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.



Účasť na rozhovoroch v Bielom dome, na ktorých sa mal zúčastniť aj srbský prezident Aleksander Vučič, odvolal predtým aj Thaci.



Hoti podľa vlastných slov už informoval o svojom rozhodnutí osobitného vyslanca USA pre mierové rokovania medzi Srbskom a Kosovom Richarda Grenella. Rozhovory medzi delegáciami oboch krajín sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou vo Washingtone neuskutočnia.



Thaci je obžalovaný zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd, spresnil špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998-99 so Srbskom.



Sobotňajšie rokovania vo Washingtone mali byť prvým stretnutím srbských a kosovských predstaviteľov za obdobie posledných 19 mesiacov.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.